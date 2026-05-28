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搭郵輪別再當泳池海盜 業者開鍘在空椅貼貼紙計時

編譯組／綜合報導
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挪威郵輪已採取嚴格措施阻止「泳池海盜」行為。(路透)
挪威郵輪已採取嚴格措施阻止「泳池海盜」行為。(路透)

洛杉磯FOX 11新聞網報導，長期以來，「人肉占位」一直是各大郵輪業者的頭痛難題。如今，幾家知名的郵輪公司終於決定對這些被戲稱為「泳池海盜（pool pirates）」的自私旅客展開強力取締。

根據多家郵輪旅遊部落格指出，數十年來，郵輪旅客之間流傳著一項「歷史悠久」的陋習：許多人會利用手邊任何找得到物品──從毛巾、夾腳拖到甚至布娃娃──拿來霸占泳池畔的躺椅。人明明不在現場，位置卻一占就是好幾個小時。

然而，根據社群媒體上的最新消息指出，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line, NCL）現在正準備嚴格整治這個亂象。

社群軟體 Instagram帳號「unrealcruises」發文指出：「挪威郵輪因為真正落實了反霸位政策，贏得了旅客的一致讚賞。」

據了解，在「挪威逍遙號（Norwegian Escape）」上，船員們開始採取主動攻勢，巡視無人看管的躺椅，並動手移除留置在上面的毛巾和個人物品。

爆料旅客透露：「大約從上午10點開始，船員就會在被占用的空椅上貼上貼紙標記。如果一個小時後該座位依然無人使用，船員就會直接把物品移走，好讓其他旅客可以使用。這項鐵腕執法獲得了乘客壓倒性的好評。」

對此，福斯新聞網（Fox News Digital）已聯繫挪威郵輪官方尋求回應。而根據該郵輪官網的正式規範也明確寫道：「泳池、甲板以及劇院的座椅均不得預先保留。」

此外，該規範也提到：「禁止上空日光浴、禁止攜帶手提音響或大喇叭」，並補充說明：「船上禁止使用直排輪、溜冰鞋、滑板、滑板車、衝浪板、自行車等類似物品，除非是經船方管理階層批准、與特殊需求相關的行動輔助工具。」

許多旅客對「時間戳記（貼紙計時）」的執法系統大加讚賞，認為這提供了一個透明公正的監控方式。同時，網友們對於「留位子」的合理性也畫分出清晰界線。

郵輪 挪威 洛杉磯

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