公廁馬桶座留缺口 實用且符法律規定

公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留韜口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

紐約郵報報報導，或許有人去公共廁時會有疑問：為何馬桶座前方有個缺口（U型座墊）？事實上，這樣的設計不僅實際，還具法律依據。

自1955年以來，全美各地強制規範公共廁所馬桶座中央需留缺口，這是根據美國「國家標準管道法規」（American Standard National Plumbing Code）規範：「抽水馬桶應配備表面平滑、不吸水材質的坐墊。所有提供公共使用的馬桶座，需採前方開放式（open-front type）設計。」

對許多上公廁時會仔細鋪墊衛生紙，甚至半蹲式如廁、避免皮膚直接接觸馬桶座的人來說，這種前方缺口的U型馬桶座，正是為「減少身體接觸」而設。

X用戶@aakashgupta在一篇瀏覽量超過520萬次的貼文中解釋道：封閉式橢圓型馬桶座會形成完整接觸面，皮膚會壓在成千上萬陌生人坐過的塑膠表面上，移除前方區塊的U型馬桶座，則能減少接觸範圍。「共享接觸面積愈少，便意味著使用者之間細菌傳播途徑愈少。」

另一個原因則與女性使用便利性有關。這種U型馬桶設計讓女性更容易清潔私密部位，避免手部不小心碰到髒汙的馬桶座圈。該用戶解釋，「這樣的缺口大小，剛好讓手更能方便地通過。」至於對某些「瞄準不佳」的男士來說，前面開放式設計，能「避免尿液積在馬桶坐墊前方，好讓下一位使用者接觸乾燥的坐墊，而非別人留下的痕跡。」

不少網友對此展開熱烈討論，也有人看完仍一頭霧水。有人疑惑表示「反正也不是坐在缺口上，而是坐在兩側，我不大懂其中緣由。」有人開玩笑說「我一直以為那是為了那些忘了將馬桶座掀起的男士設計的。」還有人留言感嘆，「我現在在義大利，突然很想念美國的馬桶。」