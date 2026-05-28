食品雜貨價格持續上漲 番茄貴50% 咖啡29%

國際局勢、氣候變遷和政治決策使美國食品雜貨價格持續上漲。（美聯社）

周末打算烤肉嗎？小心烤幾片漢堡肉的成本可能讓你大吃一驚。

舊金山紀事報報導，與去年同期相比，牛絞肉的價格漲了18.9%，番茄足足貴了50%，生菜漲了7.5%，一塊切達起司也漲了5%。想喝杯咖啡？那也貴了29%。

以上物價是美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）最新公布的數據，該機構每月都會對一組預先選定的商品進行價格調查，然後公布其與近幾個月和近幾年價格相比的變化。

根據勞工統計局4月公布的報告，在整體年度通貨膨脹率為3.8%的情況下，家庭食品類別的價格比去年同期高出2.9%，是近四年來最快的漲速。

不過，並非所有消費商品的價格都上漲。在經歷禽流感疫情後，雞蛋價格比去年同期下降了56%，美式起司或培根的價格分別下降了6%和2.6%，奶油則便宜了近12%。

紀事報稱，過去一年通膨沒有2022年達兩位數時嚴重，但整體而言，通膨率仍高於經濟學家希望看到的目標值2%，這說明伊朗戰爭、關稅和川普政府的其他政策正在影響幾乎所有美國民眾的生活成本。

以新鮮番茄為例，美國約70%的番茄仰賴進口，其中90%來自墨西哥 ，但墨西哥番茄現在被美國徵收17%的關稅；美國人喝的咖啡有三分之一來自巴西，但巴西咖啡一度被美國徵收40%關稅。

戴維斯加大農業經濟學家桑納（Daniel Sumner）表示，能源成本就是食品成本，因為食品清潔、烘乾、冷凍和運輸過程中的保冷，都需要消耗大量能源。隨著伊朗戰爭持續，物價上漲的情況很可能也會加劇。

然而，並非所有的商品價格上漲都與政治決策有關，氣候變遷也是物價上漲的主要原因之一。例如，南美洲的強降雨和洪水推高了咖啡價格，墨西哥這個冬季多次遭遇嚴寒天氣，影響了番茄的收成，導致供應緊張。

紀事報表示，上述特定商品面臨的另一挑戰是所謂的「需求缺乏彈性」，無論價格漲到多高，大部分咖啡飲用者仍會購買咖啡，披薩或義大利麵醬也難找到番茄的替代品，雞蛋也是一樣。

加州雜貨商協會（California Grocers Association）副總裁羅斯（Nate Rose）表示，所有這一切都為超市和雜貨店帶來挑戰，他們的淨利潤低到只剩1.7%，意味著他們別無選擇，只能將成本轉嫁給消費者。