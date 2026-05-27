眼科醫師平均年薪逾34萬 加州收入最高職業

根據美國勞工統計局，眼科醫師名列加州薪資最高的職業。（圖取自pexles）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，儘管近年來，許多人搶占AI領域產業，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）最新薪資估算，醫療領域依舊是美國大部分地區薪資最高的產業。其中，加州 收入最高的職業是眼科醫師（ophthalmologists），平均年薪超過34萬7690美元。

心臟科醫師（cardiologists）在全美14個州中名列收入最高的職業榜首，喬治亞與內布拉斯加州 平均年薪甚至超過60萬美元。骨外科醫師（orthopedic surgeons）在八個州位居榜首，密蘇里與明尼蘇達州年薪也約60萬美元。放射科醫師（radiologists）與皮膚科醫師（dermatologists），則在部分州名列最高薪職業。

上述這些職業儘管收入豐厚，但相對來說比較少見，且需多年額外教育與專業訓練。以全美來說，根據美國勞工統計局，兒童外科醫師（pediatric surgeons）平均年薪最高，為50萬2050美元，約是所有職業平均薪資6萬9770美元的七倍。

唯一一個非由醫療專業人士登上最高薪的州是俄勒岡州，當地企業執行長（chief executives）平均年薪40萬3380美元最高。然該州部分高薪醫療職業並未公布其薪資數據。

這分薪資估算資料截至2025年5月，由美國勞工統計局搜集整理，年薪統計包含小費與佣金收入，不包括加班費及大部分獎金。部分職業在某些州並未公布薪資估算數據。