馬世雲：教育、退休…儲蓄福利 政府送錢難 苦於民眾資訊不足

加州財務長、副州長競選人的馬世雲（Fiona Ma）介紹加州推出多項教育、退休與儲蓄相關計畫。（記者趙健／攝影）

「其實很難把免費的錢送出去。」加州 財務長、副州長競選人的馬世雲（Fiona Ma）日前接受本報訪問時表示，加州目前推出多項教育、退休 與儲蓄相關計畫，不少華人 家庭其實符合資格，卻因資訊不足、擔心個資問題，或不熟悉申請流程，從未申請。

她指出，許多移民家庭長期重視教育與儲蓄，但對州政府提供的資源了解有限。她希望透過更多中文資訊與社區宣導，協助華人家庭減輕教育、住房與退休壓力。

其中，近年受關注的「CalKIDS」兒童教育儲蓄計畫，符合資格的低收入學生可獲州政府提供500美元教育儲蓄金，寄養青年與無家可歸學生還可再獲額外500美元。2022年7月1日後出生的新生兒，也可能獲得最高175美元的教育儲蓄金。

馬世雲介紹，許多家庭其實已自動符合資格，但尚未啟用帳戶。家長只需透過CalKIDS網站輸入學生資料，即可確認資格並開通帳戶，資金可用於未來高等教育或職業訓練。她鼓勵家庭及早替孩子建立儲蓄觀念，避免未來陷入沉重學貸壓力。

她也提到，加州目前提供「ScholarShare 529」教育儲蓄計畫，鼓勵家長提早替子女儲蓄大學學費。她表示，自己的父母在她年幼時便開始存教育基金，因此她大學畢業後沒有學貸負擔，甚至有能力在22歲購屋。

除教育儲蓄外，她也介紹專為身障人士設計的「CalABLE」計畫。根據官方資料，該計畫適用於46歲前出現身障的人士，2026年每年可存入最多2萬美元，帳戶總額最高10萬美元，且不影響部分公共福利資格。馬世雲表示，過去許多身障家庭因福利限制，不敢替孩子存錢，如今制度已有改善，希望能增加身障者經濟自主能力。

針對退休儲蓄，加州則推動「CalSavers」退休計畫。馬世雲表示，許多小型企業未提供401k退休帳戶，因此州府要求符合條件的雇主協助員工加入CalSavers。員工可從薪資中定期提撥儲蓄，累積退休金或緊急備用金。

她指出，華人移民社區有不少家庭經營小商家，自雇或受雇於中小企業者比例高，退休與長期財務規畫往往被忽略。

在住房方面，加州推出「California Dream For All」首購族補助計畫，符合資格者最高可獲房價20%、不超過15萬美元頭期款或成交費用協助。她表示，許多年輕家庭難以脫離租屋生活，原因之一是缺乏代際財富支持，難以獲得家庭提供的購屋頭期款。

針對華人小商家面臨的經營壓力，馬世雲表示，許多移民家庭經營的小型企業正面臨勞工成本上升、治安與遊民問題，以及經濟不確定性等挑戰。她表示，州政府目前提供貸款、補助與商業培訓等資源，但不少業者因忙於生計，未必了解如何申請。政府與社區組織目前持續透過線上講座與說明會，協助小商家了解可用資源。

馬世雲直言，在推廣這些計畫時，很多人不相信政府真的會發錢。部分家庭擔心提供個資，或認為申請程序複雜，因此錯失機會。她呼籲華人家庭主動了解相關資源。