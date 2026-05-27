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夫妻涉槍殺案 行凶後淡定買飲料

德州訊
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韓裔夫婦涉嫌兩起槍案，造成2人死亡、3人受傷。（Anoka縣監獄、Carroll...
韓裔夫婦涉嫌兩起槍案，造成2人死亡、3人受傷。（Anoka縣監獄、Carrollton警局）

德州近日發生令人震驚的連環槍擊案，一對韓裔夫婦涉兩起案件，造成二人死亡、三人受傷。據稱，嫌犯離開現場時曾問一名倖存者，「你為什麼還沒死？」夫妻倆行凶後表現冷靜，還前往麥當勞餐廳買飲料，目前兩人均已被捕，面臨謀殺指控。

據FOX等多家媒體綜合報導，69歲的韓承浩（Seung Ho Han，音譯） 、67歲的韓愛善 (Ae Son Han，音譯)，涉嫌兩起接連發生的槍擊案。

第一起案件發生在5月5日上午10時左右，地點位德州達拉斯附近的卡羅爾頓（Carrollton）韓裔商圈K Towne Plaza。案發時，韓愛善在購物中心看著丈夫開槍，這起槍案造成一成年男性當場死亡，兩成年男性和一成年女性受傷送醫。據槍擊案倖存者Olivia證詞，她曾請求韓愛善撥打911報警送醫，但韓愛善回覆，「你怎麼還沒死？你應該第一個死，你是最壞的。」之後若無其事離開。

行車記錄器拍攝夫妻倆從第一個犯罪現場，開車前往第二個犯罪現場的畫面，視頻中可以聽到韓承浩讓妻子打電話給受害者，詢問對方是否在家。報導稱，第二起槍案發生在Old Denton Road附近一處公寓，約一小時後，警方接到報警，並在現場發現另一名男子中槍身亡。據稱，兩起槍案發生後，這對韓裔夫婦還開車去麥當勞餐廳，並在得來速窗口買飲料。

案發後，當局首先在數英里外的一間亞洲超市鎖定嫌疑人韓承浩，並將其逮捕，他被控兩項一級謀殺罪和三項嚴重武器嚴重攻擊罪。之後，韓愛善在明尼蘇達州被捕，正在等待移送到德州，面臨謀殺指控，她被控協助丈夫實施暴力犯罪。手機定位資料顯示，夫妻倆案發期間始終在一起。

據警方調查，韓承浩在當地經營一家壽司餐廳，之所以選擇這些受害者作為目標，是因為與他們之間存在7萬5000美元的商業交易糾紛。韓承浩表示，他曾向其中一名死者投資7萬美元，還給另一名倖存者5000美元，資金涉及壽司餐廳租約與房地產投資。但韓承浩後來認為自己被騙，擔心錢拿不回來，因此心生不滿。

警方指出，韓承浩同時也因餐廳租金上漲問題，與一名受害者長期存在矛盾。

槍擊 德州 韓裔

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