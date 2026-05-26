「大而美」減稅？加州居民多不滿意 沒人提「藍領繁榮」

許多加州居民稱，並未感受到川普新稅法帶來的好處。（美聯社）

去年夏天，川普稱「大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act）是美國史上規模最大的減稅計畫，將可刺激「藍領經濟的繁榮」。共和黨 稅改提案人也大力宣傳，這項措施將可提供新的永久性減稅、提高州和地方稅（SALT）扣除額上限，以及為老年人、小費工人和一些購車者提供稅金減免。

舊金山 紀事報於是就新稅法對加州 居民和稅務專業人士進行了調查，結果顯示，人們似乎並不滿意新法案的實際結果。

一位舊金山長者說：「我今年的退稅金額和過去20年沒什麼兩樣。」

沙斯達山（Mount Shasta）一名受訪者說：「我去年的收入有所減少，但我必須繳納的稅反而增加了。」

另外兩名灣區居民也表示，今年付的稅比以往任何時候都多。

報稅師表示，居民的評論與他們從客戶那裡聽到的類似，沒有出現巨額退稅的案例，大部分都是退稅略有增加或必須繳納的稅金有所增加，幾乎沒有任何人提及「藍領繁榮」。

Gursey Schneider會計師事務所註冊會計師卡貝克（Yishai Kabaker）表示，大部分納稅人並沒有明顯感受到差異。她強調，人們可能更關注其他一些變化，例如加州中上收入屋主可能從SALT扣除額的變化中受益，加強的額外折舊可能會激勵企業進行更多資本支出。

持有聯邦執照的報稅師，也是KDA Inc.執行長的丹尼斯（Karla Dennis）表示，她的大部分客戶都是高收入者，他們對提高SALT扣除額以及額外折舊政策感到滿意。

柏克萊一位樂齡會（AARP）的報稅志工表示，「大又美法案」削減了「平價醫療法」（Affordable Care Act）的稅金減免優惠，她親眼目睹了這項政策帶的負面影響。

這位志工說，她幫一位低收入女性報稅，因為「平價醫療法」補貼政策改變，她今年必須繳稅高達3000美元，「真是太殘酷了」。

舊金山註冊會計師Richard Pon表示，新稅法為年滿65歲的長者提供了一項新6000美元的減免額度，但額度會隨納稅人收入的增加而減少，他的一些客戶由於收入原因不符合這項減免資格，這也影響了他們獲得更高額度的SALT減免資格。

稅務基金會（Tax Foundation）和稅務與經濟政策研究院（Institute for Taxation and Economic Policy）對「大又美法案」進行的分析發現，新稅法的最大受益者是中上收入群體，低收入和幾乎沒有納稅義務的人無法從中受益，而高收入者由於收入限制，無法享受到大多數新減稅措施。