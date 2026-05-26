全美最適合居住城市 德州郊區4城躋身前十

德州北部郊區弗洛爾蒙特（Flower Mound），排名前美第三最適合居住。（取自Flower Mound官方臉書）

加州 不少華人 搬家首選就是德州 ，越來越多的德州城市因其生活質量高獲得認可。最近一份報告指出，德州郊區有四個城市，躋身全美最適合居住前十，而這些地方並非華人耳熟能詳的城市。

「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）日前發布2026至2027年度全美最適合居住城市研究報告，德州四城市躋身前10。其中弗洛爾蒙特（Flower Mound）排第三，位德州北部郊區，靠近達拉斯。名單上排名第一、第二的兩個城市都在印第安納州（Indiana），分別是卡梅爾（Carmel）和費舍爾（Fishers）。

此外，德州還有三個城市也躋身最適合居住前10名，分別位大奧斯汀都會區的利安德（Leander）、達拉斯─福和市都會區的弗里斯科（Frisco）、以及大休士頓都會區的糖城（Sugar Land）。

研究人員表示，排名綜合考慮就業市場實力、住房可負擔性、生活品質和整體宜居性等因素。用於衡量這些因素的方法，包括公眾調查以及來自勞工統計局、人口普查局、聯邦調查局（FBI）、聯邦急難管理局（FEMA）和國家海洋暨大氣總署（NOAA）等政府機構的數據。

由於住房和可負擔性問題不斷成為新聞熱點，研究人員表示，他們更加重視生活成本。「隨著日用品價格持續上漲，消費者在選擇居住地時，將負擔能力作為首要考慮因素。」「美國新聞與世界報導」的消費者信貸分析師Erika Giovanetti表示， 雖然消費者調查顯示，生活品質和負擔能力的重要性不相上下，但對生活成本的擔憂，導致許多美國人將負擔能力看得更重。

除此前提及的城市外，躋身前十的城市依次分別是愛阿華州的安克尼（Ankeny），喬治亞州的約翰斯克里克（Johns Creek），阿拉巴馬州的胡佛（Hoover），密西根州的羅切斯特希爾斯（Rochester Hills）。

休士頓紀事報報導，此項研究印證先前報導的趨勢，較小的郊區社區持續吸引購房者目光，這些購房者正在核心都會區之外尋找可負擔性、較新的住房開發項目和強勁就業市場。換句話說，隨著住房成本持續變化，人們選擇的居住地也隨之改變，越來越受到關注的不再是都會區，而是郊區。