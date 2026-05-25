加州主題樂園使用臉部辨識 迪士尼遭集體訴訟

部分迪士尼遊客控告迪士尼公司非法搜集他們臉部（生物）辨識資訊。（加州迪士尼樂園臉書）

今日美國報導，迪士尼 公司（The Walt Disney Company）陷入隱私爭議。根據最新提起的一項集體訴訟，位於加州 的迪士尼樂園（Disneyland）與加州冒險麗園（Disney California Advanture Park），未能依法妥善、透明地揭露公司搜集生物辨識資料的政策，涉嫌侵害遊客隱私。訴訟要求向所有受影響成員爭取高達500萬美元賠償，且主張迪士尼公司在啟用人臉辨識技術前，應先取得遊客書面同意。

訴訟指出，當迪士尼開始在遊樂園入口採用臉部辨識技術時，公司並未向遊客充分揭露相關作法。文件也提及，該公司搜集的不僅包括成人遊客生物辨識資訊，也包含兒童相關資料。

訴狀指出，雖然迪士尼公司公開表示「您資料的安全性、完整性與隱密性對我們極為重要，然沒有任何安全措施是完美、無法被攻擊的」，遊客實際上根本無法分辨，究竟哪一個樂園入口才能真正避開並「退出」人臉辨識系統。據悉，遊樂園內雖設有獨立通道，提供不願接受人臉辨識技術的遊客使用，然標示不夠明確。

訴訟質疑，雖然迪士尼公司曾在其他場合聲稱，會在30天後刪除生物辨識資料，然由於該公司坦承系統會將遊客入場時的掃描結果，與購票時上傳的照片進行比對，這使得上述的刪除時限顯得不夠真實與準確。

「今日美國」已向迪士尼公司提出相關評論請求，截稿為止尚未收到回應。