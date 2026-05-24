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AI衝擊就業 紐森簽行政命令提早布局

編譯組/綜合報導
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為了因應人工智慧（AI）可能對勞動力市場造成的衝擊，美國加州州長紐森已正式簽署一...
為了因應人工智慧（AI）可能對勞動力市場造成的衝擊，美國加州州長紐森已正式簽署一項全新行政命令。（路透）

CBS新聞網報導，為因應人工智慧（AI）可能對勞動力市場造成的衝擊，美國加州州長紐森已正式簽署一項全新行政命令，協助勞工、小企業及社區做好全面準備，以應對AI技術帶來的就業結構轉變。

加州州長辦公室21日宣布了這項行政命令，並將其定位為加州政府協助勞工與企業未雨綢繆、正面迎戰「AI驅動轉型期」的核心舉措。

該行政命令指出，加州身為全球眾多頂尖AI企業的搖籃，在享受科技紅利的同時，也必須正視潛在風險。因此，命令中明確指示各州政府機關，必須針對AI科技可能引發的裁員潮、招聘趨勢轉變以及更廣泛的經濟動盪，進行深入研究並擬定因應對策。

該命令要求相關部門在180天內提出具體建議，評估是否修改加州的《勞工調整及再培訓通知法》（WARN Act），目標是讓該法規升級，成為能更有效預警勞動力市場劇烈波動的「早期預警工具」。

除了檢視現行法規，該行政命令也指示官員研擬更完善的勞工保護與支援計畫，研究範疇包含：資遣費標準的重新評估、就業保險制度的優化、失業勞工的轉職輔導與過渡期支援、「員工持股」集體所有權模式的推動、擴大辦理勞工技能轉型培訓等。

紐森表示：「當前這個關鍵時刻，要求我們必須重新想像整個體制—包括我們如何工作、如何治理，以及我們如何幫助人民做好迎向未來的準備。」

此外，該命令還要求編製一份針對「勞動力中斷早期徵兆」的全新報告、建立一套用以追蹤AI對各產業影響的數據儀表板，並擴大收集企業界的反饋，以了解科技如何影響管理階層的用人決策。

州長辦公室表示，此項行政命令是加州對AI實施更廣泛治理框架的一環。加州先前已針對AI的透明度、隱私權、安全性、消費者保護，以及州政府本身如何應用該技術，採取了多項推進措施。

值得注意的是，這項行政命令頒布之際，正值多家科技巨頭相繼宣布裁員、並將大筆資源轉向AI研發的敏感時期。不過，該行政命令本身並未直接將近期科技業的裁員潮列為此次出手的理由。

加州 紐森

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