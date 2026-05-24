加州37%蔬果驗出「永久化學物」PFAS

研究指出，PFAS長期暴露可能與癌症、免疫系統受損、生殖問題、肝腎疾病及兒童發育異常等健康風險有關。（示意圖，取自Pexels）

一項新研究發現，加州 多種常見蔬果驗出PFAS（全氟／多氟烷基物質）殘留，其中草莓、葡萄、桃子等水果汙染情況尤其明顯，引發大眾對這種「永久化學物」（forever chemicals）進入食品鏈的憂慮。

衛報報導，環保團體環境工作組織（EWG）分析加州農藥管理局（CDPR）2023年檢測數據後發現，在930個傳統種植（non-organic）蔬果樣本中，有37%驗出PFAS農藥殘留，共涉及40種水果與蔬菜。

其中，桃子、李子與油桃汙染比例接近九成，草莓與葡萄則約八成樣本驗出PFAS殘留。部分檸檬、櫻桃、甜椒與芹菜樣本甚至同時含有多種PFAS化合物。

PFAS是一大類人工合成化學物，因極難自然分解，被稱為「永久化學物」。這類化學物廣泛存在於防水、防油、防汙產品中，也被用於部分農藥成分，以提高藥效與附著力。

研究指出，PFAS長期暴露可能與癌症 、免疫系統受損、生殖問題、肝腎疾病及兒童發育異常等健康風險有關。兒童由於水果攝取量較高，被認為是較易受影響族群之一。

EWG分析顯示，加州農業每年平均施用約250萬磅PFAS農藥，遍及58個縣，除食品殘留外，也可能對土壤與地下水造成長期污染。

目前加州已有州議員提出法案，計畫在2035年前全面禁止PFAS作為殺蟲劑活性成分。根據法案內容，至2030年，歐盟已禁用、但美國仍持續使用的23種含PFAS殺蟲劑，也將在加州禁止使用。此外，法案也將暫停批准新的含PFAS殺蟲劑，並要求相關產品標示警語。倡議人士指出，許多農民甚至不知道自己使用的農藥含有PFAS成分，因此有必要提高資訊透明度。

部分農業與化工業者則反對全面禁用，認為目前相關科學研究仍在發展中，限制措施可能影響農業生產與病蟲害控制。

美國食品暨藥物管理局（FDA）建議，食用蔬果前應以流動清水徹底沖洗，即使不吃外皮，也應先清洗後再削皮或切開，以避免表面殘留物轉移至果肉。FDA不建議使用肥皂、清潔劑或市售蔬果清洗液清洗蔬果，因蔬果具有多孔性，清潔劑可能被吸收，反而增加健康風險。此外，市售蔬果清洗產品殘留物的安全性與實際效果，目前也缺乏充分研究。

部分研究則指出，優先選購有機農產品，有助降低接觸PFAS農藥殘留的風險。