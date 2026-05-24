挑戰星巴克 中庫迪咖啡擴大布局加州

中國咖啡連鎖品牌庫迪咖啡，正積極拓展加州市場。（本報資料照╱記者朱敏梓攝影）

紐約郵報報導，中國連鎖咖啡品牌庫迪咖啡 （Cotti Coffee）正準備在加州 掀起一場「咖啡大戰」，瞄準咖啡成癮族市場，挑戰星巴克 （Starbucks）版圖，特別是星巴克陸續關閉加州多地門市的同時，庫迪除在南加 州積極展店，更計畫攻占灣區（Bay Area）與北加州市場。

根據聖塔蒙尼卡鏡報（Santa Monica Mirror）報導，庫迪咖啡目前在南加華人聚居的聖蓋博市、羅蘭岡與爾灣都有門市，未來計畫在聖塔蒙尼卡第三街步行區（Third Street Promenade）及林肯大道（Lincoln Blvd.）1447號增設新據點，相關建築物目前已有招牌。舊金山商業時報（San Francisco Business Times）也報導，該品牌將在舊金山開設兩家新店，分別位於德拉姆街（Drumm Street）99號與布希街（Bush Street）100號。

中國咖啡連鎖品牌庫迪咖啡，正積極拓展加州市場。（庫迪咖啡官網）

庫迪咖啡是由中國最大連鎖咖啡品牌──瑞幸咖啡 （Luckin Coffee）前高層創立，此前瑞幸曾捲入財務造假風波。2024年首先在夏威夷開設全美第一家店，被視為瑞幸及星巴克強勁競爭對手。至今全美已有超過10家門市，分布於夏威夷、加州、伊利諾和紐約等州。該品牌特色飲品包括黑糖烏龍燕麥拿鐵（Brown Suger Oolong Oat Latte），及加入檸檬、葡萄柚等水果糖漿的美式咖啡。此外也用創新飲品打開市場，如「柳橙葡萄柚美式咖啡」（Orange Grapefruit Americano）等，並販售咖啡主題周邊商品與甜點。

本報此前曾報導，庫迪咖啡以「高性價比 」吸引消費者，其部分產品與同款美國品牌相比，相當於半價。庫迪咖啡還推出一系列在中國流行的新式咖啡，例如生椰拿鐵、古早黑糖拿鐵等，以及生椰大紅袍、手搖冰茶、庫克冰等非咖啡類飲品，為顧客提供多種品類選擇。其聖蓋博店開店之初，曾推出任意飲品0.99美元的促銷活動。

就在庫迪咖啡虎視眈眈加州市場之際，總部位西雅圖的星巴克去年宣布，將關閉加州主要城市多家門市，包括舊金山、聖拉蒙（San Ramon）與洛杉磯等地。根據洛杉磯福斯新聞台報導，加州共關閉數十家門市，僅洛縣就關閉超過20家店。部分星巴克退出的市場附近，就有新的庫迪咖啡展店。例如此前提及的聖塔蒙尼卡新店，就距離星巴克關店的門市很近。

對於在加州關閉大量門市，星巴克曾發聲明稱，「作為星巴克標準業務流程，會持續評估業務，確保門市組合健康發展。經審慎考量，星巴克認為關閉部分門市是最適當決定。」