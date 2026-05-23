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醫學專家：麻將有技巧增社交 可防認知退化

洛杉磯訊
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在巴沙迪那市的一個成人日間保健中心，有許多長者正在打麻將。（記者朱敏梓／攝影）
在巴沙迪那市的一個成人日間保健中心，有許多長者正在打麻將。（記者朱敏梓／攝影）

擁有數百年歷史的華人傳統遊戲麻將（Mahjong），近年在美國再度掀起熱潮。不僅社媒相關內容大增，全美各地也陸續出現麻將課程、聯盟與玩家聚會。醫學專家認為，這項結合技巧與策略的遊戲，可能對長者的腦部健康帶來幫助。

任職Endeavor Health的老年醫學醫師霍茲（Dr. Erika Hutz）表示，麻將其實是她非常推薦的健康老化活動之一。「如果有人問我，推薦有助健康老化的活動，麻將一定會在我的推薦名單的前幾名，」她說。

霍茲表示，她有許多病患數十年來持續打麻將，其中包括現年89歲的邁爾斯（Marcia Myers），至今已玩麻將70年，林開始將經驗與技巧傳授給年輕一代女性玩家。

「我覺得它非常迷人，」邁爾斯說，「這絕對是一種策略遊戲，因為你不只要知道自己在做什麼，也必須觀察對手在做什麼。」

麻將是一種結合技巧與運氣的遊戲，需要高度專注力，以及視覺與腦部的協調能力。近年有多項研究關注麻將與認知健康之間的關聯。有研究指出，麻將可能有助延緩高齡者認知退化，並提升注意力與記憶力。其中一項針對輕度認知障礙長者的研究發現，受試者在固定打麻將數周後，執行功能與專注力出現改善；另有研究認為，長期打麻將的高齡者，在反應力、短期記憶與協調能力方面，表現普遍較佳。

此外，由於麻將需要四名玩家共同參與，也有助減少老年人的社交孤立問題。霍茲表示，對高齡者而言，社交孤立帶來的健康風險，「幾乎和吸菸一樣高」。「而麻將正是一種解方，因為它建立固定的生活規律，也創造社群與人際連結，」她說，「它讓人產生一種被需要的感覺，因為其他牌友都在等你出現。」

邁爾斯則表示，她相信麻將確實能讓大腦保持敏銳，因此並不意外這項遊戲能跨世代重新流行。她說：「麻將甚至可以玩得很專業，如果只是業餘玩家，一些技巧甚至很難做到。」

對希望延緩認知退化的人，霍茲表示，她最推薦的三件事包括規律運動、健康飲食，以及透過像麻將這類具有社交性的遊戲，持續刺激大腦活動。

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