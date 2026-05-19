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以為節儉 大量購買、跨店比價購物…這些習慣未必省錢

洛杉磯訊
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像Costco或Sam's Club這樣的量販超市，雖然商品單價較低，但若買太多...
像Costco或Sam's Club這樣的量販超市，雖然商品單價較低，但若買太多最後吃不完、放到過期，反而造成浪費。（記者子為／攝影）

在通膨壓力下，不少民眾習慣透過比價、剪優惠券或重複使用一次性用品來省錢。不過，理財專家提醒，有些看似精打細算的習慣，其實可能耗費大量時間與精力，最後反而得不償失。

根據美國線上（AOL）近期的報導，其中最常見的例子就是「極端優惠券購物」（extreme couponing）。報導提到，部分民眾每周花10至15小時研究折扣、配對優惠券與規畫購物路線，最後可能只省下約30美元。換算下來，等於時薪只有3美元。

另一種常見迷思則是「所有東西都自己做比較省」。不少人在社群平台影響下，嘗試自製麵包、洗衣精或清潔用品，但實際算上原料、電費與時間成本後，未必真的划算。以自製麵包為例，除了麵粉、酵母與烤箱耗電，往往還得花上數小時準備。若本身熱愛烘焙當作興趣當然無妨，但若只是為了省錢，實際效益可能有限。

此外，不少駕駛人為了便宜幾美分的油價，特地繞遠路加油。報導舉例，若油價每加侖便宜15美分，但得多開15英里，一次加滿12加侖油也只省下約1.8美元，甚至可能還抵不上額外消耗的油錢。專家建議，可透過GasBuddy或Upside等App，尋找日常路線附近較便宜的加油站，而非刻意長途奔波。

「大量購買商品」也被點名。像好市多（Costco）或山姆（Sam's Club）雖然單價較低，但若買太多最後吃不完、放到過期，反而造成浪費。

有些人習慣反覆清洗一次性用品，例如塑膠夾鏈袋、鋁箔紙與紙盤，希望延長使用壽命。專家表示，若每天花15分鐘做這件事，一周就耗掉近兩小時。對多數人而言，這些時間可能更適合休息、兼職，或做更有價值的事情。

報導也提到，「跨店比價購物」未必真的省。雖然A超市牛奶便宜50美分、B超市雞蛋較低價、C超市蔬菜最划算，但若店家彼此距離不近，來回油錢、車輛耗損與時間成本，很可能超過省下的金額。

至於不少人熱衷「逐筆檢查訂閱服務」，甚至為了幾美元月費反覆與客服議價，專家則認為，這類行為有時更像是一種拖延，讓人把精力放在小額支出，卻忽略真正影響財務的大問題，例如薪資、保險、貸款或投資規畫。

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