手機豎屏短劇熱 好萊塢華人華人影視人才意外受重用

阿罕布拉Pyrenees Castle凶宅拍攝現場。該1925年建成的法式古堡2003年發生命案後，最近十多年成為很多電影電視的拍攝地。（梁源源提供）

2023年5月2日至9月27日，代表1萬1500名編劇的美國編劇工會（WGA）因與電影電視製片人聯盟（AMPTP）發生勞資糾紛，舉行長達148天的大罷工 ，影響好萊塢 生態，也為華人帶來始料未及的生機。

雖然兩場罷工為從業人員爭取到更優質的薪資與福利，但也造成重大經濟影響，包括部分製片廠暫停正在進行或未來的製作項目，裁減部分員工；還有製片廠趁勢援引「不可抗力」條款，終止已有的製作協議；罷工行動也波及娛樂生態系中的其他領域，包括視覺特效（VFX）產業以及道具製作工作室。

「短短兩年，好萊塢變化好大」，好萊塢電影華裔 服裝與時尚設計師梁源源表示，當年罷工的熱鬧，很快變成落寂；好萊塢很多人在罷工前一直忙得不可開交，但罷工後，大量拍攝和製作轉向沒有工會的州和國外，很多人失去工作。「好萊塢之前的元氣和繁榮，今非昔比」。

而中國豎屏短劇的興起，正改寫好萊塢版圖，也悄然改寫好萊塢華人的角色；由於兼具美中兩邊的文化和人際優勢，愈來愈多的好萊塢華人，從小卡（小咖）變大拿（大咖）。

為電影服裝工作近20年，梁源源介紹，與傳統橫屏電影不同，在手機和iPad等裝置上看垂直螢幕的電影，從2020年疫情開始，就默默占領中國和很多亞洲國家大眾的娛樂生活，並形成一個新式的影視行業，且普及之快始料未及。在中國以及東南亞國家，現在甚至已開設豎屏電影院。這種短劇每部總長1.5至兩小時，與傳統電影相象，但分成90至120集，每一集約1.5分鐘到三分鐘。據中國產業觀察機構艾媒諮詢（iMedia Research）統計，中國豎屏短劇市場發展到2027年，預計規模將超過138億美元。

這種讓觀眾短暫閒暇或忙裡偷閒的觀影方式，近年也快速走進美國的千家萬戶。梁源源表示，中國竪屏短劇市場競爭激烈，正好擊中好萊塢罷工後的蕭條。隨著中國資金流入，好萊塢肥皂劇式「豎屏劇」迅速崛起，同時帶動好萊塢大量失業電影工作人員和演員的重新就業。她笑言，統計顯示目前全美豎屏短劇最大觀眾群是40至65歲的媽媽群和師奶族，「猛男和小鮮肉最受歡迎，他們的片酬很多時候遠高於美女們」。

梁源源和她的團隊最近三年間已先後拍攝71個豎屏電影，其中2025年的《Her Three Alphas》票房過億。

狼族公主復仇記劇照。梁源源負責演員服裝和造型。（梁源源提供）

以洛杉磯大火和消防員為題材的竪屏短劇。（梁源源提供）

梁源源（左）給吳彥祖設計戲服造型並在上場前最後檢查和整理。（梁源源提供）

梁源源（前）與平台首席作家和客戶、短劇影評家等一起通過監視器監看拍攝過程。（梁源源提供）

梁源源2025年參與拍攝的票房過億的竪屏電影海報。（梁源源提供）

梁源源和她的團隊最近三年間已先後拍攝71個豎屏電影。圖為梁源源（中）和劇組主演的殺青照。（梁源源提供）

阿罕布拉Pyrenees Castle凶宅拍攝現場。該1925年建成的法式古堡2003年發生命案後，最近十多年成為很多電影電視的拍攝地。（梁源源提供）

梁源源最新影片演員服裝造型照。（梁源源提供）