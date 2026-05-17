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自中進口鋁品逃稅 5公司5.4億元和解

編譯陳盈霖／綜合報導
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「美國優先貿易政策」（America First Trade Policy）旨維...
「美國優先貿易政策」（America First Trade Policy）旨維護美國國家與經濟安全，確保企業遵守貿易法規，包括支付為維持美國製造產業公平競爭環境設立的關稅。示意圖（Pexels）

根據美國司法部（DOJ），總部位於加州的鋁製品公司Perfectus Aluminum Inc.及其四家關聯倉儲公司，同意支付5億4950萬美元和解金，以解決涉嫌違反「虛假申報法」（False Claims Act）指控。這些指控稱，該公司不當逃避或共謀逃避從中國進口鋁擠型反傾銷稅與反補貼稅。

根據法規，進口商在貨物進入美國時，需申報原產地、貨物價值、是否需繳納關稅及應繳稅額等。美國海關與邊境保護局（CBP）負責徵收相關關稅，包括由商務部課徵的反傾銷稅與反補貼稅。反傾銷稅用於防止外國公司以低於成本的價格在美國市場傾銷商品；反補貼稅則用於抵銷外國政府補助造成的不公平競爭。在本案涉及的期間，中國鋁擠型產品同時受到這兩種關稅約束。

美國政府指控，2011年7月至2014年6月，Perfectus及其相關倉儲公司在海關7501申報表格中填報不實資訊，規避了超過220萬件鋁擠型產品相關關稅。

檢方指出，該公司將鋁材以點焊方式簡單焊接，外觀看起來像是具備功能的棧板，向海關聲稱是成品，不受反傾銷與反補貼稅約束。然相關單位調查後發現，這些所謂的棧板是鋁擠型材料，並無實際用途，被告在2011年至2014年間也未實際售出它們。2021年8月23日，加州中區聯邦法院陪審團裁定，perfectus等公司犯下「共謀危害美國或欺詐美國」等罪名。

「虛假申報法」允許私人代表美國政府對虛假申報行為提起訴訟，並分享政府追回金額的部分款項。案件最初在加州中區聯邦法院分別提出，後合併審理。據悉，這些案件的吹哨者可獲得返還給CBP款項17.5%的金額。司法部鼓勵吹哨者向政府舉報，可透過司法部「企業吹哨計畫」（Corporate Whistleblower Program）填報。

商務部 加州 邊境

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