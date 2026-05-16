AI資料中心耗能 引爆各州搶水大戰

在AI產業持續擴張下，水資源恐將成為科技業下一場重大衝突核心。(示意圖，取自全加州水資源廳）

財富財誌（Fortune）報導，隨著人工智慧（AI）快速發展，美國各地資料中心數量激增，但龐大的用水需求正引發越來越激烈的水資源衝突。從喬治亞州 到亞利桑納州 ，居民近期陸續揭發資料中心開發商未經授權取水，引發科技業是否加劇全美乾旱與供水危機的質疑。

根據美國水資源保護局（EPA）統計，美國資料中心2023年直接消耗174億加侖用水，預估到2028年將暴增至380億至730億加侖。如今，資料中心與居民「搶水」的問題，已從理論走向現實。

在飛雅特縣（Fayette County），距離亞特蘭大 約20英里的高級住宅區Annelise Park，居民去年一整年持續抱怨家中水壓異常偏低。縣政府調查後發現，問題竟與一座大型資料中心園區有關。

該園區由Quality Technology Services（QTS）開發，占地615英畝。官員發現，其中一條工業級供水管線竟在公用事業單位毫不知情下安裝；另一條雖然存在，卻未連接到QTS計費帳戶，導致大量用水未經計量，也未支付費用。等到問題曝光時，QTS已消耗超過2900萬加侖用水，相當於44座奧運標準泳池容量，遠高於開發案原先同意的尖峰用水上限。縣政府最終追討14萬多美元的水費。

事件之所以曝光，源於一名參選縣委員會的居民追查資料。當地律師透過公共紀錄申請取得相關文件，並公開指控縣政府一邊要求居民節水，一邊容許全縣最大用水戶免費大量取水。而喬治亞州正面臨嚴重乾旱，全州已進入「嚴重至異常乾旱」狀態。

面對日益升高的反彈聲浪，全美已有超過50座城市祭出資料中心禁建令或暫停令。專家指出，一座中型資料中心每年冷卻用水量約1.1億加侖，相當於1000戶家庭全年用水；大型設施每日甚至可耗水500萬加侖。在AI產業持續擴張下，水資源恐將成為科技業下一場重大衝突核心。