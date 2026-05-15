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不合規電動自行車 亞馬遜禁第三方販售

編譯組／綜合報導
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這類高速自動自行車在加州必須進行登記、購買保險及持有駕照，始能合法駕駛。（Uns...
這類高速自動自行車在加州必須進行登記、購買保險及持有駕照，始能合法駕駛。（Unsplash / Nick van der Vegt）

繼近期加州發生多起未成年人騎乘非法電動摩托車造成致命事故之後，亞馬遜宣布，將不再允許第三方賣家在加州銷售不符合州法律所限速度及功率的高速電動自行車。

亞馬遜宣布這個措施之前，加州發生了連串涉及青少年的致命自行車意外，包括一名13歲男孩身亡的事故，而當地官員加緊了對那些向未成年人提供非法電動摩托車的父母追究刑事責任。亞馬遜表示，該公司無法核實購買高速電動自行車人士的年齡或是買家的駕駛執照。

根據加州司法部長邦塔（Rob Bonta）的說法，任何自行車若使用時速超過每小時28哩的腳踏助力，或使用時速超過每小時20哩油門助力的，在法律上都被歸類為輕型機車或摩托車。這些車輛需要在加州車輛管理局（DMV）進行登記、購買保險及持有摩托車駕照，始能合法駕駛。

南加州近期發生多宗交通意外，凸顯了高速自行車的危險性。當中包括以下三次致命事故：

．一名13歲男孩在園林市（Garden Grove）駕駛電動摩托車時，發生意外後死亡。警方證實他所騎的車不符合道路使用法規。

．森林湖（Lake Forest）慘劇：一名騎著高速自行車的青少年於5月1日，撞倒81歲的越戰老兵兼代課教師，令其身亡。

．橙縣檢察官拘捕了50歲的梅傑（Tommi Jo Mejer），並控以非自願誤殺重罪，因為她的十幾歲兒子涉及一宗車輛撞人後逃逸的意外事故。

加州 亞馬遜

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