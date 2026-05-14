最新民調 貝西拉支持率首度超越希爾頓

前美國衛生部長貝西拉首次在加州州長選舉民調中脫穎而出奪冠，擊敗長期領先的共和黨候選人希爾頓。（美聯社）

根據13日公布的一份最新民調，民主黨 候選人終於在加州 州長選舉選民支持率上奪冠。

加州郵報（California Post）報導，前美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）在愛默生學院（Emerson College）13日公布的最新加州州長選舉民調中，以19%的選民支持率擊敗所有競爭對手，擠下長期領先的共和黨 候選人希爾頓（Steve Hilton）奪冠。

在這項民調中，希爾頓和民主黨候選人億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）以17%的支持率並列第二，共和黨警長比安科（Chad Bianco）以11%排名第四，前聯邦眾議員波特（Katie Porter）以10%排名第五，聖荷西市長馬漢以8%排名第六。

愛默生學院民調中心執行主任金柏（Spencer Kimball）說：「這是貝西拉首次在愛默生加州州長初選民調中勝出。自4月中旬以來，貝西拉的支持率上升了9個百分點，主要得益於他現在是31%民主黨選民的首選。」

金柏還指出，與上次民調結果相比，希爾頓的選民支持率保持不變，史泰爾的支持率則上升了3個百分點。

值得注意的是，目前仍有約12%的加州選民尚未決定要支持哪位候選人。

不過，加州郵報提到，在愛默生學院這項最新民調出爐之前，貝西拉在接受KTLA電視台採訪時，因為堅持女記者以人物特寫而非深入探討的方式進行採訪，而且展現出居高臨下的姿態，受到外界批評。