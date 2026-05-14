加州買房壓力降了？伊戰恐令房貸又變貴

加州第一季度住房負擔能力持續改善，達到近四年來最高水準。（示意圖取自Pexels網站）

根據加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）最新發布的2026年第一季住房負擔能力報告，加州住房負擔能力持續改善，達到近四年來最高水準。不過，在房貸利率 波動，以及伊朗戰爭引發能源價格與通膨疑慮升溫背景下，市場不確定性依然偏高，專家認為未來數季住房負擔能力仍可能再度承壓。

最新報告 住房負擔能力改善創4年新高

加州住房負擔能力指數（Housing Affordability Index）顯示，今年第一季度共有22%的加州家庭，有能力負擔中位價格的獨立屋，高於2025年第四季的21%，也高於去年同期的19%，顯示住房負擔能力持續改善。

數據顯示，30年期固定房貸平均利率在衝突爆發前一度低於6%，但至3月底已升破6.6%。目前房貸利率仍維持高檔震盪，市場關注焦點已不再只是經濟數據，而是地緣政治對能源價格、通膨，以及聯準會（Fed）後續政策態度的影響。

利率及能源變數 未來2季恐惡化

C.A.R.預測，隨著美國房市進入傳統購屋旺季，房價 未來幾個月仍將小幅上漲，但漲幅將趨於溫和。若房貸利率持續高檔盤整，甚至進一步攀升，加上與伊朗衝突未見緩解，未來兩季住房負擔能力可能略為惡化。

報告指出，2026年第一季，購買一套84萬3390美元的加州獨立屋中位價住宅，所需最低年收入為20萬4800美元。假設首付20%，並以6.24%的30年固定房貸利率計算，每月房貸支付額（包括稅金和保險）約為5120美元，與上一季度相比下降3.9%，較去年同期下降6.1%，但加州整體購屋成本仍超過全美平均水準兩倍以上。

獨立屋中位價 已連3季下滑

房價方面，加州現有獨立屋中位價在2026年第一季降至84萬3390美元，較上一季下跌3%，已連續三個季度下滑；與去年同期相比則下跌0.5%，為自2023年中以來首次出現年度房價下滑。C.A.R.指出，在市場不確定性持續下，住房需求放緩是房價回落的主要原因。

不過，近期中東局勢再度替房市增添變數。報告指出，自2月底伊朗戰爭爆發後，美國房貸利率出現劇烈波動，逆轉年初原本的下降趨勢。由於戰爭推升油價，並重新點燃市場對通膨的擔憂，美國國債殖利率同步上升，而房貸利率通常與其走勢密切連動。

從各縣情況來看，全州共有23個縣住房負擔能力較上一季改善，19個縣下降，另有11個縣持平。若與去年同期相比，則有48個縣負擔能力改善，僅三個縣惡化，另有兩個縣持平。其中，拉森縣（Lassen）以61%的可負擔率居全州之冠，購買當地中位價房屋僅需年收入5萬2800美元。其次為普魯默斯縣（Plumas，45%）與格蘭縣（Glenn，44%）。相較之下，最難負擔的地區仍集中於高房價沿海地區。莫諾縣（Mono）為全州最難負擔地區，僅6%的家庭買得起房；蒙特瑞（Monterey）與聖塔芭芭拉（Santa Barbara）緊隨其後，分別為15%與12%，這些地區購屋所需最低年收入均超過21萬9200美元。

而聖馬刁縣（San Mateo）則是全州收入門檻最高的地區，家庭年收入至少需達53萬4400美元，才有能力購買中位價房屋。聖塔克拉拉（Santa Clara）與舊金山則分列第二、第三，最低所需年收入分別達50萬美元與45萬9200美元。