我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

加州買房壓力降了？伊戰恐令房貸又變貴

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州第一季度住房負擔能力持續改善，達到近四年來最高水準。（示意圖取自Pexels...
加州第一季度住房負擔能力持續改善，達到近四年來最高水準。（示意圖取自Pexels網站）

根據加州房地產經紀人協會（C.A.R.）最新發布的2026年第一季住房負擔能力報告，加州住房負擔能力持續改善，達到近四年來最高水準。不過，在房貸利率波動，以及伊朗戰爭引發能源價格與通膨疑慮升溫背景下，市場不確定性依然偏高，專家認為未來數季住房負擔能力仍可能再度承壓。

最新報告 住房負擔能力改善創4年新高

加州住房負擔能力指數（Housing Affordability Index）顯示，今年第一季度共有22%的加州家庭，有能力負擔中位價格的獨立屋，高於2025年第四季的21%，也高於去年同期的19%，顯示住房負擔能力持續改善。

數據顯示，30年期固定房貸平均利率在衝突爆發前一度低於6%，但至3月底已升破6.6%。目前房貸利率仍維持高檔震盪，市場關注焦點已不再只是經濟數據，而是地緣政治對能源價格、通膨，以及聯準會（Fed）後續政策態度的影響。

利率及能源變數 未來2季恐惡化

C.A.R.預測，隨著美國房市進入傳統購屋旺季，房價未來幾個月仍將小幅上漲，但漲幅將趨於溫和。若房貸利率持續高檔盤整，甚至進一步攀升，加上與伊朗衝突未見緩解，未來兩季住房負擔能力可能略為惡化。

報告指出，2026年第一季，購買一套84萬3390美元的加州獨立屋中位價住宅，所需最低年收入為20萬4800美元。假設首付20%，並以6.24%的30年固定房貸利率計算，每月房貸支付額（包括稅金和保險）約為5120美元，與上一季度相比下降3.9%，較去年同期下降6.1%，但加州整體購屋成本仍超過全美平均水準兩倍以上。

獨立屋中位價 已連3季下滑

房價方面，加州現有獨立屋中位價在2026年第一季降至84萬3390美元，較上一季下跌3%，已連續三個季度下滑；與去年同期相比則下跌0.5%，為自2023年中以來首次出現年度房價下滑。C.A.R.指出，在市場不確定性持續下，住房需求放緩是房價回落的主要原因。

不過，近期中東局勢再度替房市增添變數。報告指出，自2月底伊朗戰爭爆發後，美國房貸利率出現劇烈波動，逆轉年初原本的下降趨勢。由於戰爭推升油價，並重新點燃市場對通膨的擔憂，美國國債殖利率同步上升，而房貸利率通常與其走勢密切連動。

從各縣情況來看，全州共有23個縣住房負擔能力較上一季改善，19個縣下降，另有11個縣持平。若與去年同期相比，則有48個縣負擔能力改善，僅三個縣惡化，另有兩個縣持平。其中，拉森縣（Lassen）以61%的可負擔率居全州之冠，購買當地中位價房屋僅需年收入5萬2800美元。其次為普魯默斯縣（Plumas，45%）與格蘭縣（Glenn，44%）。相較之下，最難負擔的地區仍集中於高房價沿海地區。莫諾縣（Mono）為全州最難負擔地區，僅6%的家庭買得起房；蒙特瑞（Monterey）與聖塔芭芭拉（Santa Barbara）緊隨其後，分別為15%與12%，這些地區購屋所需最低年收入均超過21萬9200美元。

而聖馬刁縣（San Mateo）則是全州收入門檻最高的地區，家庭年收入至少需達53萬4400美元，才有能力購買中位價房屋。聖塔克拉拉（Santa Clara）與舊金山則分列第二、第三，最低所需年收入分別達50萬美元與45萬9200美元。

加州 利率 房價

上一則

「一周誤下單10次」 Amazon新功能「Add to Delivery」易誤導下單

下一則

驅逐租客慘迎「垃圾屋」 華人房東叫苦

延伸閱讀

美國房價續漲 東北地區升幅最大

美國房價續漲 東北地區升幅最大
灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場
屋崙房價跌至近10年最低點 降幅位居全美前列

屋崙房價跌至近10年最低點 降幅位居全美前列
房貸利率升至6.125% 鮑爾：經濟前景不確定

房貸利率升至6.125% 鮑爾：經濟前景不確定
全美十大住房最貴都會 聖荷西居首

全美十大住房最貴都會 聖荷西居首
房貸利率能否重返6%？停火與通膨成關鍵變數

房貸利率能否重返6%？停火與通膨成關鍵變數

熱門新聞

家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了