「沒駕照也能做」 Uber、DoorDash盜帳號普遍

Uber、DoorDash與Lyft等外送或叫車平台驚爆帳號可於線上買賣、租用，引發消費者安全問題。（DoorDash網頁）

CBS電視台報導，優步（Uber）、DoorDash 與Lyft 等叫車與外送平台，驚爆帳號可於線上租借、買賣，無需提供身分證明，甚至「無照也能工作」！CBS News California調查發現，不少實際送餐或載客駕駛疑似使用非自己的帳號，令人擔憂背景審查制度漏洞與消費者安全疑慮。國會議員呼籲加強身分驗證與監管。

這項調查始於觀眾投訴，指出外送員與應用程式App上顯示的照片不符。所謂「購買帳號」，是指一個人可直接取得某帳號所有權且不用歸還；「租借帳號」則是在特定期間內使用某帳號。

資深優步與Lyft駕駛阿維迪安（Sergio Avedian）表示，假冒駕駛檔案相關投訴「已流傳多年」。他可在臉書市場（Facebook Marketplace）與Instagram上找到刊登相關廣告者，直接買到一個已能用的帳號開出租車或外送，「只要付幾百美元給中間人即可，甚至還能買到虛假身分或身分遭盜用所建立的帳號。」購買這些帳號者，他認為可能是無法自行通過平台審核或背景調查的人。

CBS記者喬裝有意租借帳號者，聯繫多位在臉書市場刊登外送帳號廣告的賣家。其中一人稱可「協助申請者繞過背景調查，『無駕照也行』。」另一名賣家也說「無需駕照，只要提供一張未經濾鏡修圖照片看。」

根據優步，該公司2026年第一季完成約36億次共乘與配送服務。阿維迪安指出，因規模過於龐大，逐一與所有駕駛面對面核實身分「幾乎不可能」。

負責監管加州叫車公司的加州公共事業委員會（CPUC）表示，過去兩年中，該機構共收到四起針對優步、一起針對Lyft駕駛使用遭竊身分帳號的投訴。加州議會2024年通過新法，要求外送平台向消費者提供駕駛姓名與照片，然法規並未提及帳號買賣或租借問題。

住在加州沙漠地區的布萊索（Charles Bledsoe）因行動不便，長期仰賴外送服務。一次他發現外送人員與平台照片不符，甚至企圖闖入他的住處。「應用程式照片上是一名叫Kayla的女性，然實際上是位男性駕駛，且車上並無他人。」他後來向DoorDash回報此事件後，獲得訂單退款。此事件後，布萊索開始關注此問題。他發現「十次中有八次，照片與現場出現的人不符」。

DoorDash聲明指出，「共享帳號違反公司政策，我們對此零容忍。」Lyft表示，公司有多項措施，包括「嚴格且完整背景審查」等以降低詐騙風險。優步也強調，公司致力打造建立在信任基礎的平台。臉書與Instagram母公司Meta表示，已檢視CBS指出的帳號，對違反詐騙政策者採取行動。