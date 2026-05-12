加州初選「兩強晉級制」 將如何重塑州長競選格局？

人們擔心，加州初選「兩強晉級制」可能讓民主黨候選人無緣進入11月州長大選。（美聯社）

加州 初選「兩強晉級制」再次成為焦點，人們擔心民主黨 候選人可能因此無緣11月州長大選，儘管民主黨在加州占絕對優勢。

加州初選「兩強晉級制」源自於2010年選民通過的14號提案，允許全州和國會選舉中得票數最多的兩名候選人晉級大選，無論其黨派為何。

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）表示，這種初選制度被稱作「叢林初選」（jungle primary），允許同一政黨多位候選人在初選中對決。在這一制度下，選民會收到一張初選選票，可以投票給任何候選人，無論其登記的黨派為何。

庫瑟說：「所以，無論你是民主黨人、共和黨 人、綠黨成員、自由主義者，還是無黨派人士，都可以參加初選，這與其他州的初選不同。」

庫瑟說：「2026年加州州長選舉的焦點在於，儘管民主黨通常會在11月大選獲得約60%的支持率，但此次由於候選人眾多，且沒有任何真正脫穎而出的候選人，因此民主黨有可能無緣進入決選。」

支持這一制度的人士稱，此舉可鼓勵加州政治趨於溫和，並賦予獨立選民更大的選舉影響力，而不是剝奪他們參與黨派初選的權利。儘管遭到兩大黨派的反對，這一提案當時仍獲得時任共和黨州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）與副州長馬多納多（Abel Maldonado）力推。

南加大包容性民主中心（Center for Inclusive Democracy）的羅梅洛（Mindy Romero）表示，支持者希望這項制度能促進競爭，削弱政黨壟斷現象。

羅梅洛說：「這項制度將帶來更大程度的競爭，或許能削弱政黨權力或壟斷地位，因為它可能為獨立候選人創造更多空間，選民將有更多選擇。考慮到加州投票率一直很低，實施這一制度可能有機會提高投票率。」

不過，專家表示，這項制度也產生了一些意想不到的結果。

加州公共政策研究院（ublic Policy Institute of California）調查主任巴達薩雷（Mark Baldassare）指出，第三方候選人往往被完全排除在11月大選之外，而且同一選區主導黨派候選人彼此的票數被稀釋，導致他黨候選人勝出。

民主黨策略師薩拉札（Roger Salazar）說：「自『兩強晉級制』通過以來，加州初選變成主要戰場，投入初選的資金也變多。」

受訪的政治專家表示，現有制度的改革方案可能會在2026年初選後出現。

史塔茲曼在談到各種可能性時表示，任何改變都必須作為憲法修正案提交給選民決定。他說：「讓我們讓小黨派候選人重新出現在11月大選的選票上，為獨立候選人創造一條合理的競選道路。」

被問到對加州初選「兩強晉級制」及其在州長選舉中的作用時，加州共和黨拒絕置評，民主黨則未回應。

至於州長紐森（Gavin Newsom）對這個議題有何看法，州長發言人要媒體參考紐森8日在一場記者會上的發言。

紐森的說法是：「這場選舉的形勢似乎愈來愈清晰。我不打算介入這場初選，我的目標是盡一切力量確保民主黨候選人不會在初選中被排除在外，這是我關注的焦點。」