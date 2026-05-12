逛Home Depot、Lowe's五金建材行 在停車場就「被盯上」

家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

根據汽車網站Jalopnik，許多民眾可能發現，過去幾個月到大型居家用品、五金賣場零售商 家得寶（Home Depot）或Lowe's，會發現裝設在桿子上的Flock攝影機並搭配太陽能板，掃描進出停車場的車輛與人員。

這些攝影機與警方用於開罰單的設備相同，也是美國移民 暨海關執法局（ICE ）用於追蹤涉嫌「出生在其他國家」者的攝影機相同。此舉引發外界爭議：為什麼這些零售商要用這套高科技監控系統？即使只是買件木材。

根據404 Media報導，至少從去年8月開始，Flock攝影機便出現在上述零售商停車場。家得寶在官方網站上明確表示「不會與聯邦執法機關分享這些攝影機資訊」，然這句話中的「聯邦」也暗藏玄機，該公司確實會與「地方」執法單位共享資料，而部分地方警方樂意代表聯邦機構調查。

事實上，家得寶在「不與聯邦機構合作」聲明頁面的標題上寫著「我們停車場內的移民執法活動」（IMMIGRATION ACTIVITY IN OUR PARKING LOTS），內容主要談論ICE在家得寶產權範圍內的執法行動。過去一陣子以來，聯邦執法單位大舉搜捕並帶走聚集在家得寶、Lowe's和U-Hual等零售店附近的零時工，這些人通常會提供家庭裝修或搬家等勞動力。

Lowe's則將有關停車場監控攝影機相關說明，藏在更廣泛的「隱私與安全聲明（Privacy and Security Statement）」頁面，同樣表示會與州政府及地方執法單位合作，提供影像與相關資料。

當然，這類「全景監控（panopticon）」有另一項作用，那就是當人們無法確定自己是否正在被監控時，通常較守規矩。即使大家已從不知道「獄警正在看哪裡」，變成「不知道是否有人正篩查他們掌握有關你的所有數據」，也絲毫沒有減弱這種威懾效果。只是令人遺憾的是，這些極具侵入性的監控攝影機，總不斷被推倒、噴漆或損毀。