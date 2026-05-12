我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

逛Home Depot、Lowe's五金建材行 在停車場就「被盯上」

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

根據汽車網站Jalopnik，許多民眾可能發現，過去幾個月到大型居家用品、五金賣場零售商家得寶（Home Depot）或Lowe's，會發現裝設在桿子上的Flock攝影機並搭配太陽能板，掃描進出停車場的車輛與人員。

這些攝影機與警方用於開罰單的設備相同，也是美國移民暨海關執法局（ICE）用於追蹤涉嫌「出生在其他國家」者的攝影機相同。此舉引發外界爭議：為什麼這些零售商要用這套高科技監控系統？即使只是買件木材。

根據404 Media報導，至少從去年8月開始，Flock攝影機便出現在上述零售商停車場。家得寶在官方網站上明確表示「不會與聯邦執法機關分享這些攝影機資訊」，然這句話中的「聯邦」也暗藏玄機，該公司確實會與「地方」執法單位共享資料，而部分地方警方樂意代表聯邦機構調查。

事實上，家得寶在「不與聯邦機構合作」聲明頁面的標題上寫著「我們停車場內的移民執法活動」（IMMIGRATION ACTIVITY IN OUR PARKING LOTS），內容主要談論ICE在家得寶產權範圍內的執法行動。過去一陣子以來，聯邦執法單位大舉搜捕並帶走聚集在家得寶、Lowe's和U-Hual等零售店附近的零時工，這些人通常會提供家庭裝修或搬家等勞動力。

Lowe's則將有關停車場監控攝影機相關說明，藏在更廣泛的「隱私與安全聲明（Privacy and Security Statement）」頁面，同樣表示會與州政府及地方執法單位合作，提供影像與相關資料。

當然，這類「全景監控（panopticon）」有另一項作用，那就是當人們無法確定自己是否正在被監控時，通常較守規矩。即使大家已從不知道「獄警正在看哪裡」，變成「不知道是否有人正篩查他們掌握有關你的所有數據」，也絲毫沒有減弱這種威懾效果。只是令人遺憾的是，這些極具侵入性的監控攝影機，總不斷被推倒、噴漆或損毀。

Lowe's停車場安裝Flock監控攝影。（Lowe's臉書）
Lowe's停車場安裝Flock監控攝影。（Lowe's臉書）

零售商 移民 ICE

上一則

外食太貴 好市多平價即食餐受歡迎

下一則

ICE「有無犯罪都抓」 聖地牙哥366名中國人被捕遣返

延伸閱讀

政府砸數億元設監控系統 掌握3億多人個資用於移民執法

政府砸數億元設監控系統 掌握3億多人個資用於移民執法
亞城議會出手 反ICE設拘留中心 警須記錄移民執法

亞城議會出手 反ICE設拘留中心 警須記錄移民執法
應對ICE執法 劉醇逸等舉辦移民講座

應對ICE執法 劉醇逸等舉辦移民講座
明州疫期福利詐騙案再啟調查 搜20個托兒中心 與索馬利亞移民有關

明州疫期福利詐騙案再啟調查 搜20個托兒中心 與索馬利亞移民有關
無證客擔心了 加州擬釋出駕照個資

無證客擔心了 加州擬釋出駕照個資
華女當街被捕 華男陷抑鬱 移民執法釀心理健康難題

華女當街被捕 華男陷抑鬱 移民執法釀心理健康難題

熱門新聞

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張宏╱攝影）

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

2026-05-06 18:42
南加租房市場景氣程度呈下降趨勢，不少華人房東發現，即便調降租金，仍難找到符合條件的房客。（記者啟鉻／攝影）

房東難為 降租金找不到房客還可能被告 有人寧願閒置

2026-05-04 02:20
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。路透社

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

2026-05-07 14:45

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？