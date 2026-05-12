打擊黃牛 新議案：限制演唱會門票轉售價

楊馳馬表示，SeatGeek、Vivid Seats、StubHub等轉售平台讓黃牛大量購票後高價轉售，獲利並未回到場館或藝術家手中。（記者王子涵／攝影）

州眾議員 楊馳馬（Matt Haney）11日在舊金山 卡斯楚劇院（Castro Theater）外，與本地藝術家、商家及演藝產業代表共同表態，支持第1720號法案（AB1720），又稱「加州 粉絲優先法案」（California Fans First Act）。該法案主張，演唱會及現場活動門票轉售價格不得超過原票價10%，以打擊有組織黃牛與票務平台哄抬票價。

楊馳馬表示，SeatGeek、Vivid Seats、StubHub等轉售平台讓黃牛大量購票後高價轉售，獲利並未回到場館或藝術家手中。他說：「現場活動市場已不再像正常消費市場運作，而越來越像投機交易市場。」

根據法案內容，門票轉售價格不得超過原票價10%，轉售商也必須清楚列出所有附加費用，並接受加州檢察長監督。楊馳馬表示，希望讓粉絲能以更合理價格購票，也讓場館能直接服務真正的觀眾，而非黃牛。

Live Nation發言人則表示支持該法案，稱其針對的是「掠奪性轉售網站」，這些平台削弱藝術家與觀眾權益，卻未對活動本身作出任何貢獻。

聯邦貿易委員會（FTC）指出，Ticketmaster及其母公司Live Nation控制全美約80%的大型場館一手售票市場。FTC去年9月提告兩家公司，指控其使用誤導性定價、虛假限購措施，並透過轉售平台提高消費者購票成本。

全國獨立場館協會（National Independent Venue Association）代表托雷斯(Alex Torres)表示，2025年加州近70%的獨立場館與活動主辦方未能獲利，但轉售平台卻在不承擔演出風險情況下拿走大量收益。

美國演員工會暨廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）舊金山—北加州分會主席切斯納特(Robert Chestnut)指出，黃牛大量囤票並高價轉售，讓一般家庭、長者及真正支持藝術的觀眾難以負擔票價，「我們作為藝術家也正在承受傷害。」