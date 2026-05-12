護膚品非越貴越好 華裔內行人說分明

近幾年，韓國護膚、美妝品席捲全球。（路透）

護膚品的種類有很多，價格各異，功能上也有各自側重點。近幾年，韓國護膚、化妝品席捲全球，在美國大賣場也能買到。那麼護膚品是否越貴越好，韓國品牌是否有更好效果，值得購買？26歲華裔 業內人士胡百玫稱，辨別護膚品好壞，其中一個簡單的辦法，是看成分表中的第一個物質是什麼。

胡百玫自幼對韓、日化妝品感興趣，自行研究過諸多品牌。大學畢業後她曾在某韓國保養品牌工作，並於近幾年創辦了自己的護膚品牌「yahu beauty」，其中主要原料來自台灣的天然物質，如阿里山 烏龍茶、薏仁等。

胡百玫說，在辨別護膚品時，可以看其中的有效成分，通常來說，成分表上的第一種成分，占比最大。例如，若第一種物質是「水」，很可能這種護膚品超一半的成分是水。

胡百玫說，護膚品不是越貴越好。拿一些知名韓國品牌來說，有些賣的很貴，單價50至60美元，但其中的有效成分僅兩、三種，含量也低。只不過這些品牌廣告做得好，推廣預算大，寄給一些網紅作測評，很多人就覺得是好護膚品。她也表示，不可否定，一些韓國品牌做得確實不錯。

另一個消費者常常掉入的護膚迷思，就是要往臉上摸多層護膚品。胡百玫說，她在保養品公司工作時，常常遇到有這樣想法的客人。但實際上，臉上的護膚步驟越精簡越好。若是乾性皮膚，兩種左右的護膚品即可，油性皮膚更是要避免繁瑣的步驟，例如有人洗臉後的護膚步驟包括：爽膚水─精華─安瓶─面霜，實則會給皮膚帶來負擔。

此外，胡百玫還建議消費者要根據自身皮膚狀況選擇有效成分，切忌跟風消費。例如，最近幾年在韓國保養品中十分流行PDRN（Polydeoxyribonucleotide，一種鮭魚DNA片段成分）養膚，這種物質因為分子結構與人體相容性高，所以特別適合用於促進細胞再生、修復受損肌膚、抗發炎。但胡百玫表示，「也要看自己皮膚狀況。」PDRN不是對所有人都有效。她建議民眾根據自身需求添加保養成份例如若想美白，可在護膚步驟中添加維他命C，有提亮效果。

最後，胡百玫揭示了每天都應該堅持的一個護膚步驟，即塗抹防曬霜。她說，「每天都要。」隨著年紀增加，陽光對皮膚造成的傷害會顯現，例如出現皮膚鬆弛、老化、皺紋，每天擦防曬，是最重要的預防手段之一。