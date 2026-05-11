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私密景點／不住比佛利山 名導趙婷獨愛加州香格里拉

記者劉子為/奧海報導
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在被不少人稱為「加州香格里拉」的小城Ojai，有一座能俯瞰整個山谷的冥想山，景致...
在被不少人稱為「加州香格里拉」的小城Ojai，有一座能俯瞰整個山谷的冥想山，景致優美。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯市區自駕約一個半小時，沿著101號公路北上，轉入范杜拉縣（Ventura）內陸山谷，便能抵達被不少人稱為「加州香格里拉」的小城——奧海（Ojai）。群山環抱之間，空氣乾燥清透，傍晚時分，托帕托帕山（Topa Topa Mountains）常被夕陽染成柔和粉橘色，當地人稱之為「粉色時刻」。遠離都市喧囂的節奏，使這座山谷小城成為南加居民短途自駕遊的熱門選擇。這裡也是華裔名導趙婷的愛居所在地。

（影片攝製/記者劉子為）

根據記者實地走訪，市中心規模不大，卻保有高度統一的西班牙殖民復興風格建築。白色灰泥牆、紅瓦屋頂與拱廊長廊構成連綿街景。核心地標Ojai Arcade建於1917年，是加州最早的戶外購物長廊之一，1977年由建築師Frank Mead與Richard Rickey重新設計規畫，在保留歷史風貌的同時融入現代商業空間。書店、藝廊、咖啡館與特色小店沿著拱廊排列，既復古也親切。

山谷農產是當地一大特色。柑橘種植歷史悠久，橙子尤為知名，熱門冰淇淋店「Ojai Ice Cream」推出的橙子口味清爽微酸，成為不少旅客指名品嚐的風味。小型橄欖園與蜂農亦在鎮上設有販售空間，提供初榨橄欖油與野花蜜試吃與選購。此外，鎮上亦聚集多間別具情調的小酒館與紅酒吧，例如設有戶外露台、氛圍悠閒的「Ojai Roots」，讓人能在微風中放鬆小酌。

每逢周日早上，在Arcade街區後方舉行的農夫市集吸引不少居民與旅客前往。根據官方資料，市集已有20多年歷史，參與農戶多來自范杜拉與聖塔巴巴拉縣（Santa Barbara），販售當季新鮮蔬果、柑橘類水果、蜂蜜、橄欖油、堅果、果醬，以及麵包與其他烘焙食品等在地產品。

藝術氣息亦為小城特色。創立於1964年的Bart's Books被譽為世界最大的戶外書店，書架沿戶外牆面延展，讀者可在露天庭院翻閱書籍。距離市中心約10多分鐘車程的冥想山（Meditation Mount）需提前預約入場，山頂可俯瞰整個山谷，日落景色尤為知名，園方亦定期舉辦冥想與靜心活動。

近年來，這座山谷小城亦因華裔導演趙婷（Chloé Zhao）長期定居而受到關注。根據「The Santa Barbara Independent」的報導，趙婷自2017年12月起將此地作為生活與創作的據點。曾在當地參與電影放映與座談活動，與社區觀眾交流創作理念。

趙婷在2026年接受「時代雜誌」（TIME）訪談時提到，完成漫威電影「永恆族」後，她選擇回到這座山谷生活長達四年，形容那段時間是在「修復土壤」。

創立於1964年的Bart's Books被譽為世界最大的戶外書店。（記者劉子為...
創立於1964年的Bart's Books被譽為世界最大的戶外書店。（記者劉子為/攝影）

鎮上亦聚集多間別具情調的小酒館與紅酒。（記者劉子為/攝影）
鎮上亦聚集多間別具情調的小酒館與紅酒。（記者劉子為/攝影）

當地柑橘種植歷史悠久，橙子尤為知名，熱門冰淇淋店「Ojai Ice Cream」...
當地柑橘種植歷史悠久，橙子尤為知名，熱門冰淇淋店「Ojai Ice Cream」推出的橙子口味清爽微酸。（記者劉子為/攝影）

南加 洛杉磯 比佛利山

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