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外來「小蠹蟲」入侵加州 威脅樹木、房屋 損失高達數十億

編譯林思牧／綜合報導
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這類害蟲體型極小，與一美分硬幣上的林肯頭像對比，右邊是體型較大的雌蟲，左邊是雄蟲...
這類害蟲體型極小，與一美分硬幣上的林肯頭像對比，右邊是體型較大的雌蟲，左邊是雄蟲。(戴維斯加大/Akif Eskalen攝影)

加州政府指出，一類外來的小甲蟲正對加州的樹木和房屋價值構成嚴重威脅，可能造成的損失高達數十億美元。

媒體SFGATE報導，加州食品與農業廳發布了一份冗長的分析報告，旨在應對入侵害蟲湧入的「日益嚴重的趨勢」。報告指出，這類體型小但破壞力極強的入侵性小蠹蟲（invasive shot-hole borers，簡稱ISHB）對南加州，尤其是洛杉磯縣的城市樹木和房屋價值已構成「迫在眉睫的威脅」。

目前已知的兩種主要小蠹蟲是黑潮小蠹蟲（Kuroshio shot-hole borer）和多食性小蠹蟲（polyphagous shot-hole borer），會侵襲加州60多種不同的樹木。2024年，聖塔克魯茲縣發現了第三種。一項2019年的研究發現，這類會攜帶黴菌病原體的飛行甲蟲，會在短短三年內摧毀南加州12萬棵柳樹。

黴菌會阻斷水分在樹木微管系統（vascular system）中的輸送，最終導致樹木死亡。雖然受感染的寄主植物上常見的症狀是出現斑點和汙漬，但這種黴菌也會導致酪梨樹上出現難看的「糖火山」（sugar volcanoes）。

根據加州大學農業與自然資源館發布的一段資訊視頻，ISHB已在南加州廣泛分佈，並正在向加州其他地區蔓延。地圖也顯示，在南加州一些最富裕的郵遞區號區域（90210比佛利山和90402聖塔莫尼卡北區）已確認發現這種飛行甲蟲的蹤跡。專家指出，除了海拔極高的地區外，這種害蟲幾乎對加州所有地區的房產價值都構成了威脅。

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