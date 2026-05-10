55歲健康專家逆齡20歲 心法大公開

早晨沐浴第一縷晨光，精力在一天中保持穩定。（示意圖，取自Unsplash.com)

55歲逆齡20歲？美國健康專家日前公布作息清單，稱透過簡單的日常習慣和尖端科技，可將生理年齡逆轉20歲，並試圖重新定義人類壽命極限；其核心理念是，如何開始和結束一天，對身體功能和恢復至關重要。

據紐約郵報等綜合報導，Gary Brecka是頂尖的生物駭客 （biohacker），也是播客節目「終極人類」（The Ultimate Human）主持人，他在好萊塢 一線明星中擁有眾多追隨者。

現年55歲的Brecka感覺比30多歲時的狀態更好，身體也證實這點。Brecka分享透過生物駭客的方式延年益壽，首先從一早醒來開始，「我不是開始早晨，而是激活它」。在不過度刺激神經系統的前提下，將生物節律從休息和修復，轉變為專注和高效。

Brecka上午6時30分到7時起床，幾分鐘後，出門沐浴第一縷晨光（First-light exposure）。只要曬10分鐘太陽就能補充維生素D，改善情緒，減輕壓力，並提高警覺性。在戶外時，Brecka花五分鐘進行規律的呼吸練習，讓身體充分吸收氧氣。

接下來是補充水分。Brecka拒絕普通白開水，早上第一杯水大有講究，會在水裡添加特定成分，包括Baja Gold，一種富含微量元素的未精製海鹽，有助維持細胞水分；PerfectAmino，一種必需氨基酸混合物，促進蛋白質和膠原蛋白的生成；H2氫水片，一種即溶補充劑，可生成富氫水，有助補充能量、減輕發炎並提升認知功能。

冷療是這位長壽專家晨間例行的另一個關鍵部分。如果在家，他會進行四分鐘的冷水浸泡；如果外出旅行，冷水淋浴也能達到同樣效果。「冷療可以重置多巴胺，提高注意力並減輕炎症，效果持續數小時。」之後，Brecka散步、瑜伽或伸展運動，為接下來的一天做好準備。他建議起床後一小時內攝取30克蛋白質，如雞蛋、雞肉或瘦牛肉，搭配牛油果和漿果，這些食物有助控制飢餓感，防止血糖驟降。

夜晚同樣關鍵。他通常睡前三小時停止進食，消化會干擾深度睡眠，飽足感會阻礙身體進入修復模式，從而減少睡眠時間和恢復時間。睡前約90分鐘，他會調暗燈光並關閉所有電子螢幕。接下來，輕柔的伸展運動或慢走有助放鬆身心，進入休息狀態。有時Brecka會洗個熱水澡，此舉有助褪黑素分泌；睡前，他服用鎂補充劑，提高睡眠品質和延長睡眠時間。