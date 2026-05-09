肺結核病例增 加州去年創新高

肺結核病在人類歷史中已存活幾千年，現時可用抗生素治療，但仍屬風險疾病。 (示意圖， Unsplash / 美國疾病防治中心影像圖書館)

一份最新報告指出，現時全美肺結核病大規模爆發的情況增加，而加州 的爆發率更大大地高於全國其他地區。

舊金山網媒SFGATE報導，美國疾病防治中心（CDC ）在4月30日發布的一項研究中報告稱，肺結核病大型爆發的數量略有上升。研究資料發表在CDC的「發病率及死亡率周報」（MMWR）上，數據顯示，2014至2016年間，全美共發生24起大規模爆發（10例或以上活動性肺結核病病例），而2017至2023年間則發生了50起。

值得注意的是，CDC也識別出可能出現大型爆發的風險族群。在美國，確診肺結核病者通常是外國出生的，但上述研究的作者發現，在2017至2023年間受大型爆發影響的人群中，79%乃美國本土出生。此外，他們更大可能出現藥物濫用問題，同時約三分之二的疫情 「與家庭或社交網絡有關」。

報告發布之際，加州在2025年的肺結核病例數目達至12年來的新高，為2150例，並且其持續報告的病例數量，大大地高於全國平均水平。全國肺結核病發生率為每10萬人3例，加州去年的發生率為每10萬人5.4例。

雖然肺結核病可用抗生素治療，但仍屬危險，尤其對於免疫系統較弱的人而言。加州公共衛生局報告稱，2023年約有13%的肺結核病患者死亡。

舊金山加州大學傳染病專家甘地博士（Dr. Monica Gandhi）表示，CDC的研究表明，即使在像美國這樣的富裕國家，肺結核病仍然構成風險。她說：「我們通常會詢問一些在美國常見的風險因素，例如無家可歸、吸毒、有監禁史和營養不良，均為肺結核病的風險因素。」

肺結核病可說是一個古老的疾病，在人類歷史存在已久。公共衛生通訊作者、加州馬連縣（Marin County）前公共衛生官員威利斯博士（Dr. Matt Willis）表示，雖然肺結核病有控制和治療方法，但它仍然存活了幾千年。他說：「人們從木乃伊身上發現了肺結核病的證據，我們的免疫系統已經與這種病原體共同進化。」