自種自吃 農場社區型住宅受青睞

「農業社區」概念的住宅社區日益受到人們歡迎。圖為位於聖塔克拉拉市的Agrihood Santa Clara。（取自聖塔克拉拉市官網）

隨著新一代屋主開始注重備有實用設施的居住環境，高爾夫球場等傳統奢華設施已逐漸被邊緣化，取而代之的是開闊的綠地、步道，甚至農場。融入農業理念的整體規畫型住宅在美國日益受到青睞，吸引了那些既渴望融入社區生活、又嚮往回歸田園、親近土地的新住民遷入。

SFGate報導，早在40多年前，加州 便率先開發以農業為主題的住宅模式。在了解到氣候變遷 的威脅後，北加州戴維斯（Davis）居民科貝特夫婦（Mike and Judy Corbett）就開始構想建設一個具有永續性和環保意識的社區。在這個社區，住戶不再擁有各自獨立的後院，取而代之的是一片共享公共空間，這個空間可作為任何用途，其中一個選擇便是耕種。最終，他們實現了其願景：「鄉村家園」（Village Homes）。

一家公司甚至於2016年將「農業社區」（agrihood）一詞註冊成為其商標。隨著農業社區的理念逐漸受到追捧，全球各地有愈來愈多開發商將這一理念融入到其住房計畫中。

34歲的基斯利（Megan Keithly）在橙縣長大，她與丈夫於2022年搬進當地有4000多個住房單位的農業社區Rancho Mission Viejo。在她第一個孩子開始嘗試固體食物時，她在社區的農場裡摘來櫛瓜製作嬰兒食品；幾年後，她又用社區農場種的金盞花為第二個孩子自製尿布霜。

學營養學的基斯利表示，這個社區的使命與她的價值觀高度契合，她非常喜愛這個社區的氛圍。現在，基斯利經常會帶著孩子們前往農場做義工，每次都會帶著剛採收的新鮮農產品回家。她表示，他們家有三分之一的食物是直接來自社區農場。

基斯利坦言，在搬進Rancho Mission Viejo之前，她從未聽過「農業社區」這個概念。在她看來，這種生活方式的意義遠不止直接獲得從農場裡生產的食物，更多的是結識志同道合的朋友，以及改變她的日常生活，例如減少開車外出的需求，以及在適合步行的社區環境中獲得更多生活樂趣。

橙縣的 Rancho Mission Viejo社區房價起價約為100萬美元，對許多加州居民來說不一定負擔得起，這也是針對此類開發案經常出現的批評聲音。不過，一些農場社區有提供可負擔住房單位，例如灣區聖塔克拉拉市的Agrihood Santa Clara，在他們361個住房單位中，有156個是可負擔住房。