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大蘇爾景點區突調降速限 加州加強執法

編譯組／綜合報導
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穿越大蘇爾的1號公路是著名的海岸線旅行通道，沿路景色變化萬千，節奏的起伏趣味盎然...
穿越大蘇爾的1號公路是著名的海岸線旅行通道，沿路景色變化萬千，節奏的起伏趣味盎然。美聯社

紐約郵報報導，經常馳騁於加州最著名海岸公路的駕駛者請注意，官方已正式對太平洋海岸公路（PCH）的一段景觀路段調降速限。

加州交通廳（CalTrans）發布新聞稿指出，大蘇爾(Big Sur)地區的1號公路一段長達5.1英里的路段，雙向速限已由原本的55英里（約88.5公里）調降至45英里（約72.4公里）。

此次速限變更，影響範圍位於蒙特利縣，北起比克斯比溪橋（Bixby Creek Bridge），南至海岸路以南。該區域以蜿蜒地形著稱，是遊客、單車騎士及觀光客極為密集的交通熱點。

加州交通局官員表示，調降速限是為提升這條狹窄雙線車道的安全性，並維持「更具秩序的交通流量」。此項決策是基於一項工程與交通調查報告，內容評估了路況、事故紀錄以及駕駛人在該海岸路線的駕駛行為。

官方在評估過程中，納入多項關鍵指標：路肩避車道的停放車輛、頻繁穿越馬路的行人、與汽車共用路權的單車騎士、崎嶇海岸線上的急彎地形。

加州交通局證實，最新的速限告示牌已經裝設完畢，即日起正式生效並展開執法。

Yahoo新聞旅遊專欄報導，穿越大蘇爾的1號公路是著名的海岸線旅行通道，沿路景色變化萬千，節奏的起伏趣味盎然。前一分鐘在懸崖上，下一分鐘就滑過海灣、橋梁和突然的出口，人們在此閒站，假裝沒有完全被眼前的景色淹沒。這公路不會要你選一個地標景點去細賞之後便離去，而是讓你沿途一直守候在擋風玻璃傍，像個快樂的傻瓜不停地盯看沿途不絕的美景。

太平洋海岸公路太平洋海岸公路（PCH）的一段景觀路段調降速限。(取自X@Calt...
太平洋海岸公路太平洋海岸公路（PCH）的一段景觀路段調降速限。(取自X@Caltrans District 7 )

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