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加州發放5.2億元能源補助 數百萬用戶受惠

編譯組／綜合報導
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加州州長紐森（Gavin Newsom）近日宣布發放最新一輪「加州氣候抵免」，本...
加州州長紐森（Gavin Newsom）近日宣布發放最新一輪「加州氣候抵免」，本月將提供總額達5億2000萬美元的公用事業補助，為州民減輕生活負擔。(歐新社)

洛杉磯Fox 11新聞台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）近日宣布發放最新一輪「加州氣候抵免」，本月將提供總額達5億2000萬美元的公用事業補助，為州民減輕生活負擔。

該計畫資金來源於加州的「總量管制與交易」系統，透過將碳排放收益直接回饋給住宅及小型企業用戶，進而降低生活成本。

加州數百萬戶天然氣用戶本月帳單將自動獲得約40美元的抵免額，這是2026年總額14億美元住宅紓困方案的一部分。其中，8億9400萬美元撥給電力用戶，5億2000萬美元則撥給天然氣用戶。

該款項由參與加州「限額與投資」計畫、支付溫室氣體排放配額費用的企業支應。

州長紐森將此舉視為對抗全國性生活成本上漲的防禦措施。

紐森表示：「在川普讓每個美國人的生活變得更昂貴之際，不論是在加油站、家中還是超市，加州正起而反擊。我們正在履行承諾，將錢送回加州人的口袋裡。」

加州公用事業委員會（CPUC）預計於4月30日就抵免額發放時間的戰略調整進行投票：

1.電力抵免：若通過，傳統上於4月和10月發放的電力抵免，將從2026年起改至8月和9月，以協助家庭應對夏季空調用電高峰。

2.天然氣抵免：預計從2027年起移至2月發放，藉此緩解冬季高額的暖氣帳單壓力。

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