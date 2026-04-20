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災後重建家園採用全電力能源系統 最高補助1.5萬元

編譯組／綜合報導
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加州推出「永續電力住宅重建奬勵計畫」（RISE計畫），鼓勵在自然災害後重建家園人...
加州推出「永續電力住宅重建奬勵計畫」（RISE計畫），鼓勵在自然災害後重建家園人士建立節能的全電力住宅，為此向房主提供補貼資金。（RISE計畫官網首頁截圖）

橙縣紀事報」報導，加州推出一項新的補助計畫，以鼓勵那些在自然災害後重建家園的人士使用節能家居系統，以建立節能的全電力住宅。這類房主若在過去四年內，在獲批建造的住宅中安裝全電力能源系統，就可獲得5000至1萬5000美元的補貼。

這項計畫名為「永續電力住宅重建獎勵計畫」（Rebuilding Incentives for Sustainable Electric Homes program，簡稱RISE），總資助額達5000萬美元，由加州的多個公用電力公司合力出資，並由加州公共事業委員會監管。

該計畫現正接受房主和建築商申請，合資格的申請人為2021年11月4日之後獲批建造的住宅，以及自2017年以來因災害而需重建或重修的房屋。但申請者必須是加州六家公用電力公司的客戶，例如南加州愛迪生公司（Southern California Edison）、聖地牙哥天然氣及電力公司（San Diego Gas & Electric Company），以及熊谷電力服務公司（Bear Valley Electric Service Inc.）。

這項優惠政策適用於多種類型的房屋，包括傳統獨棟住宅、多戶住宅、模組化房屋、附屬住宅單元和預製房屋。補助金將在房屋建成後的兩到三個月內，直接發放。

這項補助金源於八年前加州參議院第1477號法案獲得通過後設立。該法案要求加州的天然氣生產公司撥出在2019年至2023年間，所獲取的2億美元碳排放交易收入，分配給兩項低排放計畫，分別是「低排放建築發展計畫」和加州「清潔技術計畫」。這兩項計畫都為上述的RISE項目提供資金協助。

柏克萊加州大學轄下的法律、能源與環境中心強調重建住宅時使用電力能源，能帶來成本效益、快捷及可持續的益處。全國性組織「建築脫碳聯盟」指出，上述這種電力系統與使用混合燃料的住宅相比，可令南加州居民平均節省3000至1萬美元的公用電力支出。

如需申請或了解更多上述資助計畫訊息，可到訪網站：https://risehomesca.com/。

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