電影、健身都在漲 華人嘆放鬆、消遣難

南加州生活成本持續攀升，從娛樂到健身，各類消遣的開銷悄然上漲。圖為民眾看電影消遣示意圖。（取自Pexels）

隨著加州 生活成本持續攀升，從娛樂到健身，各類消遣的開銷悄然上漲，不少華人 感嘆：「想放鬆一下，越來越難。」

美國連鎖電影院AMC Theatres 15日向會員發出通知，旗下訂閱制服務「AMC Stubs A-List」將自2026年7月15日起調漲月費2美元，由目前的27.99美元升至29.99美元。該方案允許會員每周最多觀看4部電影，涵蓋IMAX、Dolby Cinema等多種格式，一直被不少影迷視為「高性價比」選擇。

這已是AMC近兩年內第二次調漲價格。居住在南加地區的電影愛好者劉女士表示，自己平時工作繁忙，看電影是重要的舒壓方式，「之前覺得這個會員很划算，但去年從25.99美元漲到27.99美元，今年又漲到接近30美元，雖然每次只加2美元，但一直漲，心理上會有壓力。」

劉女士還回憶，2018年在美國讀書時，也有購買過AMC會員，「那時候好像叫Movie Pass，一個月只要10美元左右，現在一路漲到接近30美元，差別真的很明顯。」

她坦言，目前每個月要至少看兩部電影才能回本，但未必有相應的時間，會覺得有些不划算，甚至開始考慮取消會員。在她看來，問題不只是電影票價，而是整體娛樂成本都在上升，「吃飯動不動人均三、四十美元，各種活動門票也幾十上百，感覺好像沒有什麼事情，可以輕鬆去消遣了。」

類似感受也出現在健身領域。華人王小姐分享，她長期參加普拉提課程，明顯感受到價格與服務的變化。「我剛加入會員的時候，還會送三節免費課，現在只有一節。每個月會員費也從200美元漲到250多美元。」

王小姐指出，對她而言，付費運動不僅能督促自己持續鍛鍊身體，也能拓展社交圈，但價格上漲帶來壓力。「當然可以自己在家運動，但那種課堂氛圍和社群感是不一樣的。」

不少網友也有類似經歷。在小紅書等社群挺台，有消費者指出，一些團體課程出現「變相漲價」，例如課時從原本60分鐘縮短至45或50分鐘，但價格不變；也有人提到，健身房除了月費，還常伴隨年費、手續費等額外支出，整體成本不斷提高。

而「消費降級」與「娛樂縮水」的討論也越來越多。有網友直言，當基本生活成本已經不斷上升，娛樂開支往往成為最先被削減的一環，「最後還不如待在家裡。」