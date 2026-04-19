我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

電影、健身都在漲 華人嘆放鬆、消遣難

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州生活成本持續攀升，從娛樂到健身，各類消遣的開銷悄然上漲。圖為民眾看電影消遣...
南加州生活成本持續攀升，從娛樂到健身，各類消遣的開銷悄然上漲。圖為民眾看電影消遣示意圖。（取自Pexels）

隨著加州生活成本持續攀升，從娛樂到健身，各類消遣的開銷悄然上漲，不少華人感嘆：「想放鬆一下，越來越難。」

美國連鎖電影院AMC Theatres 15日向會員發出通知，旗下訂閱制服務「AMC Stubs A-List」將自2026年7月15日起調漲月費2美元，由目前的27.99美元升至29.99美元。該方案允許會員每周最多觀看4部電影，涵蓋IMAX、Dolby Cinema等多種格式，一直被不少影迷視為「高性價比」選擇。

這已是AMC近兩年內第二次調漲價格。居住在南加地區的電影愛好者劉女士表示，自己平時工作繁忙，看電影是重要的舒壓方式，「之前覺得這個會員很划算，但去年從25.99美元漲到27.99美元，今年又漲到接近30美元，雖然每次只加2美元，但一直漲，心理上會有壓力。」

劉女士還回憶，2018年在美國讀書時，也有購買過AMC會員，「那時候好像叫Movie Pass，一個月只要10美元左右，現在一路漲到接近30美元，差別真的很明顯。」

她坦言，目前每個月要至少看兩部電影才能回本，但未必有相應的時間，會覺得有些不划算，甚至開始考慮取消會員。在她看來，問題不只是電影票價，而是整體娛樂成本都在上升，「吃飯動不動人均三、四十美元，各種活動門票也幾十上百，感覺好像沒有什麼事情，可以輕鬆去消遣了。」

類似感受也出現在健身領域。華人王小姐分享，她長期參加普拉提課程，明顯感受到價格與服務的變化。「我剛加入會員的時候，還會送三節免費課，現在只有一節。每個月會員費也從200美元漲到250多美元。」

王小姐指出，對她而言，付費運動不僅能督促自己持續鍛鍊身體，也能拓展社交圈，但價格上漲帶來壓力。「當然可以自己在家運動，但那種課堂氛圍和社群感是不一樣的。」

不少網友也有類似經歷。在小紅書等社群挺台，有消費者指出，一些團體課程出現「變相漲價」，例如課時從原本60分鐘縮短至45或50分鐘，但價格不變；也有人提到，健身房除了月費，還常伴隨年費、手續費等額外支出，整體成本不斷提高。

而「消費降級」與「娛樂縮水」的討論也越來越多。有網友直言，當基本生活成本已經不斷上升，娛樂開支往往成為最先被削減的一環，「最後還不如待在家裡。」

美國連鎖電影院AMC Theatres表示，旗下訂閱制服務「AMC Stubs ...
美國連鎖電影院AMC Theatres表示，旗下訂閱制服務「AMC Stubs A-List」將自年7月15日起調漲月費2美元。（受訪者提供）

加州 華人

上一則

臥室數百笑氣鋼瓶 法庭文件揭「台鞋王」猝逝前...

下一則

長堤焰火秀取消 驚動紐森

延伸閱讀

一份生煎包30元 外賣半年價格翻倍真相藏這裡

一份生煎包30元 外賣半年價格翻倍真相藏這裡
來賭城體驗「這顆球」…華人專程花150美元看電影也喊值

來賭城體驗「這顆球」…華人專程花150美元看電影也喊值
華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%
這國家消費便宜美食好吃 很多美國人還去植牙、整形

這國家消費便宜美食好吃 很多美國人還去植牙、整形
電費狂飆 安裝太陽能每月省百元

電費狂飆 安裝太陽能每月省百元
中東戰火推高生活成本 泰國民眾取消旅遊減少消費

中東戰火推高生活成本 泰國民眾取消旅遊減少消費

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆