AB 2497提案倡議物理治療師擴權 衝擊醫界

AB 2497提案擴展物理治療師多項新權限，包括可進行「乾針」（dry needling）等組織穿刺技術。圖為「乾針」示意圖。（取自Pexels）

加州 眾議會近期研議AB 2497提案，要擴大物理治療師（PT）執業範圍，引發醫療界不同專業間的激烈討論。支持者認為，法案可提升醫療可及性、減少行政延誤；反對者則憂心侵入性操作鬆綁，恐危及患者安全。

該提案今年2月由州眾議員 Natasha Johnson提出，倡議擴展物理治療師多項新權限，包括進行「乾針」（dry needling）等組織穿刺技術、開立X光與核磁共振（MRI）等影像檢查、使用肌肉骨骼超音波、以及開立非鴉片類止痛藥與非類固醇抗發炎藥。此外，提案也允許合格物理治療師使用「物理治療博士」（D.P.T.）頭銜，並將每名治療師可監督的助理人數，由兩人提高至三人。

提案一出台，立即引起加州醫療界激烈爭論。支持該法案的加州物理治療師聯盟（California Physical Therapy Association）認為，加州目前對物理治療師的職能限制相對其他州更嚴格，AB 2497有助與全美標準接軌。該協會認為，賦予物理治療師更多診療權限，將可減少病患在轉診與等待過程中的時間成本，特別是在基層醫療資源緊張地區，有助提升整體醫療效率與可及性。

但提案同時遭到加州醫師聯盟和中醫師針灸師聯盟（California Acupuncture Coalition）強烈反對，尤其是其中的「乾針」條款，成為最大爭議點。針灸界團體指出，該提案實質是允許未經完整針灸教育訓練的物理治療師，從事具侵入性的針刺操作，對患者安全構成潛在風險。

南加州針灸聯盟（CAC）主席張國棟表示，乾針與傳統中醫針灸在技術本質上均屬針刺療法，涉及將針具刺入人體組織，操作不當的風險包括氣胸、神經損傷與感染等。加州現行法規規定，成為合格針灸師需至少四年專業教育，累計超過2000小時理論課程及近1000小時臨床實習，並通過嚴格執照考試獲得執照才能執業。他以自身經歷為例，從大學、碩士到博士歷經十餘年訓練，並在醫院長期臨床實踐，至今仍需持續進修，「如果只經過幾十小時培訓就從事針刺操作，對患者不公平」。

加州中醫聯合公會理事長李安岳指出，AB 2497允許物理治療師使用乾針給患者治療，實際上是要避開「針灸」的名稱，以及相關的學習及培訓和執照要求，繞過專業門檻。「中醫針灸在美國從不合法到合法，到現在越來越受大眾歡迎；保險公司看到其中利好，將其納入聯邦醫療保險（Medicare）給付範圍，市場需求快速成長，也正因如此，吸引其他專業試圖進入這個領域」。

李安岳指出，加州目前約有3萬物理治療師，而持證針灸師約1萬人，其中實際執業約1萬2000人，「一旦法案通過，將出現龐大人數以乾針名義從事針刺操作，對現有體系衝擊極大」。

對此，物理治療界則回應，乾針在多數州已納入物理治療範圍，並有相應培訓與規範機制，其用途主要針對肌肉骨骼系統的評估與治療，與中醫針灸在理論與應用上有所不同。他們認為，只要建立明確的訓練與監管標準，即可兼顧專業發展與患者安全。