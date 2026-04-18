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「大又美」隱藏條款 賭客抵銷虧損設限

編譯組╱綜合報導
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「大又美法案」中一項隱藏條款，規範賭客的博弈虧損僅能申報90%的扣除額，且上限不...
「大又美法案」中一項隱藏條款，規範賭客的博弈虧損僅能申報90%的扣除額，且上限不得超過獲利金額。(美聯社)

洛杉磯KTLA 5新聞台報導，根據川普總統推動的「大又美法案」（Big Beautiful Bill）中一項隱藏條款，美國稅務規定對賭客抵銷虧損的能力進行了限制。這意味著在2026年，賭客即使在整年的賭注中最終打平盈虧，仍可能欠下稅款。

知名報稅服務公司H&R Block指出：「目前賭客的博弈虧損僅能申報90%的扣除額，且上限不得超過獲利金額。」隨著美國職籃NBA季後賽開打，運動博弈玩家在投注時必須將這項稅務變動納入考量。

雖然這項稅法變更表面上看似輕微，但卡托研究所（Cato Institute）稅務政策研究總監米歇爾（Adam N. Michel）認為，這反映了稅務體系中更深層的問題。

米歇爾指出：「這意味著一名在一年內盈虧平衡的賭客，仍必須為其從未真正賺得的『所得』繳稅。」他舉例說明：

•獲利：假設某人在超級盃贏得1萬美元。

•虧損：隨後在該年其他賽事中接連失利，累計虧損1萬美元。

•舊制：過往納稅人可申報全額虧損抵銷獲利，淨所得為零，無需繳稅。

•新制：納稅人現在僅能申報9000美元的虧損。即便實質上沒有獲利，剩餘未被抵銷的1000美元仍會被視為應稅所得。

米歇爾補充道，這違背了「應針對『淨所得』而非『總收入』徵稅」的基本原則。他強調，當政府延遲、限制或拒絕扣除損失時，會系統性地高估應稅所得，變相懲罰了產生這些收入的風險投資行為。

報稅軟體公司TurboTax 建議，賭客應全年詳實記錄每一筆盈虧。該公司提醒，申報的虧損額度絕不能超過申報的獲利金額，且在報稅時，獲利與虧損必須分別列報，不能直接以相減後的餘額申報。

法律事務所RJS Law則對此表示，頻繁進出賭場從稅務規劃的角度來看已不再明智。該事務所指出，大又美法案透過對「未實現收益」徵稅，進一步懲罰了博弈參與者。

川普 季後賽 報稅

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