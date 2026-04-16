Meta智慧眼鏡偷拍女子網傳 可防制

Meta開發智慧眼鏡的隱私與安全疑慮受到批評。（Meta）

The Independent報導，Meta推出的智慧眼鏡（Meta glasses）近期爆出遭濫用偷拍女性爭議。對此，44歲的尚雷諾（Yves Jeanrenaud）開發名為「Nearby Glasses」應用程式（App），一旦偵測到附近有智慧眼鏡發出的藍牙訊號，便發送通知提醒用戶。此免費App上線三周已吸引近10萬人次下載。

偵測智慧眼鏡是否在身邊的Nearby Glasses應用程式廣受歡迎。（Google Play）

Meta近來因這項技術隱私與安全疑慮飽受批評，一些女性表示，她們曾在未被告知情況下，被男性用智慧眼鏡錄影而感被侵犯與害怕。多個家暴防治團體上月告訴The Independent，Meta計畫在眼鏡中加入AI人臉辨識（AI facial recognition）功能，恐對女性帶來嚴重風險，包括騷擾與跟蹤。

在德國一所大學從事性別研究的尚雷諾，僅在業餘時間開發應用程式。他表示，自己是讀到美國有性工作者被偷拍上網遭嘲笑的新聞後感到憤怒。「過去曾在社群媒體 看過類似事件，但不知規模那麼大，所以我想，或許我可以做點什麼。」他說，Meta智慧眼鏡最令人擔憂之處，在於其外觀看起來幾乎與一般眼鏡無異，往往讓被拍攝者毫無察覺。

「我認為讓人知道這種裝置就在附近會有幫助」尚雷諾說，「人人都有帶攝像功能的手機，要偷拍其實不困難，然通常錄影時需拿出手機對準目標，而這款眼鏡不需如此。」他對於這款目前僅支援安卓 （Android ）系統的應用程式迅速受歡迎感到驚訝，且「大多收到正面回饋」。

然該應用程式只能偵測眼鏡的存在，無法判斷對方是否正在錄影。尚雷諾指出，許多人會將這類眼鏡用於日常視力矯正，因此在公共廁所或更衣室等場所可能出現誤報。

他認為，這個問題的責任在於Meta設計如此隱蔽的產品。儘管Meta官方強調，眼鏡配備錄影指示燈，但網路上已有數十種方式教人如何將其改裝成「隱形模式」（stealth mode），移除或遮蔽指示燈訊號。對此Meta告訴The Independent，這類方式大多不太有效。

尚雷諾也憂心近期一項報導，指出Meta智慧眼鏡所拍攝到的私人與親密影像，竟被外包人員查看。英國資料監管機構（ICO）已正式發函Meta，要求釐清公司如何遵守英國資料保護法規。他說，社會上竟無找到防止這種情況的規範，故希望此應用程式至少能提醒大家「智慧眼鏡就在身邊」。

Meta發言人表示，「儘管我們已有包括錄影時亮燈與防止燈號被遮蔽的防拆技術相關措施，然仍有少數使用者濫用產品。我們將依據用戶回饋並持續研究，提升智慧眼鏡安全性與功能。」