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7歲女孩 3000公尺長跑破世界紀錄

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州女童艾蜜麗2月在一項3000公尺長跑比賽中打破世界紀錄，成為全球跑得最快的女...
加州女童艾蜜麗2月在一項3000公尺長跑比賽中打破世界紀錄，成為全球跑得最快的女童。 圖片來源：https://www.instagram.com/p/DVU-f9iEcUo/?img_index=1

加州一名女童最近參加一場田徑賽事，在3000公尺長跑項目中打破世界紀錄，成為全球跑得最快的女童。

加州郵報（California Post）報導，來自加州貝克斯菲（Bakersfield）的七歲女童艾蜜麗（Emelie Chavez）今年2月28日參加由喜瑞都學院（Cerritos College）主辦、開放給公眾參加的大學田徑賽，在3000公尺長跑項目中跑出11分43秒的佳績。根據一個5至19歲運動員世界紀錄資料庫，查維斯的成績一舉打破先前由澳洲選手費爾斯曼（Emma Felsman）保持的世界紀錄12分10秒。

肯恩田徑俱樂部（Kern Track Club）創辦人、也是艾蜜麗父親的查維斯（Ramon Chavez）表示，打破世界紀錄是一項艱鉅的任務，但艾蜜麗擁有足以達成這項任務的戰績。艾蜜麗曾是六歲及以下組別的全國冠軍、七歲組別的全國冠軍，並多次跑出全美最佳成績。

儘管如此，查維斯仍不確定艾蜜麗是否有辦法打破世界紀錄。但他回憶，艾蜜麗對他說：「我們來完成它吧。」

查維斯表示，艾蜜麗這次跑在跑道上時，他不斷留意她的分段速度，以確認她是否能保持速度。結果他發現，她跑的圈數愈多，速度就愈快。

查維斯說：「看到這一幕，我驚訝地說不出話。她在最後幾圈開始加速時，簡直像離弦的弓箭射出一般。」

加州郵報表示，艾蜜麗早在四歲就開始練習跑步。查維斯稱，他創辦肯恩田徑俱樂部的初衷是為了給大女兒一個良好的成長環境，小女兒艾蜜麗自然而然也跟著加入。然而，這段過程並非一帆風順，艾蜜麗一開始非常討厭跑步，覺得很吃力。但隨著愈跑愈多，她變得樂在其中。

查維斯說，艾蜜麗的下一個目標是拿下今年夏天全國運動會1500公尺項目冠軍，他們還計畫讓她前往愛荷華州參加業餘體育聯合會（Amateur Athletic Union）舉辦的全國田徑錦標賽。

除了參加更多賽事，艾蜜麗也透露了自己最大的目標：成為奧運選手。

奧運 加州 澳洲

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