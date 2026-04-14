我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

紙質收據過多雙酚S含毒 手握10秒即吸收

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國多個大型且熱門的零售商所使用的收據紙，含有超標的有毒化學物質雙酚S（Bisp...
美國多個大型且熱門的零售商所使用的收據紙，含有超標的有毒化學物質雙酚S（Bisphenol S，簡稱BPS），接觸這些收據紙可由皮膚吸入毒物，引致荷爾蒙失調或認知損傷等多項健康風險。（BPS化學物質結構圖，取自英文維基百科）

英國衛報報導一項研究發現，美國主要零售店商使用的收據紙中，含有過多的化學物質雙酚S（Bisphenol S，簡稱BPS），只需手握10秒鐘，皮膚就能吸收這種劇毒物的份量，達至超越加州安全標準的水平。

該研究結果被用作法律建議的證據，以迫使零售商停止使用以BPS處理的收據紙。BPS與癌症和生殖問題有關。

非營利組織「環境健康中心」（Center for Environmental Health，CEH）已向約50家大型零售商發出違規通知，提醒他們的收據中，BPS含量超越加州65號提案的規定上限。

漢堡王（Burger King）、香奈兒（Chanel）、一美元商店（Dollar Genera）、AMC影院、GameStop、賽百味（Subway）、Foot Locker和Ace Hardware，這些公司都曾被指出收據中的BPS含量超標，且都收過環境健康中心的通知。

環境健康中心首席科學主管沃赫拉（Mihir Vohra）表示：「（上述發現）真令人大開眼界，可見這些收據的BPS濃度有多高。」

BPS是廣泛用於各種消費品，例如食品包裝、織物、玩具和廚具等的一類化學物質。監管機構大多只關注雙酚A（Bisphenol A，簡稱BPA），但由於其毒性極高，歐洲已禁止在食品中使用。許多公司現已逐步停用BPA，食品公司也經常宣傳其包裝不含BPA。

然而，後來的研究發現，BPS是被廣泛用於取代BPA的物質，但BPS同樣有毒，與荷爾蒙失調、認知損傷、精子數量減少、乳癌及其他健康問題有關。

過去的研究還發現，BPS可以透過皮膚吸收後進入人體。環境健康中心的一項研究顯示，即使只是短暫手持收據，風險也很高。這令人感到憂慮，因為收銀員和零售業從業人員每天都要處理大量收據。

上述化學物質（BPA和BPS）加添在熱感紙（thermal paper）上作為一種塗層，作用是幫助墨水顯影。現時有一些替代物質可供使用，但當中很多仍是有毒的。

環境健康中心執行董事古茲曼（Kizzy Charles-Guzman）表示，雖然現時有一些替代物質，但許多替代物也具有毒性，他敦促各公司使用安全的替代物，避免持續使用危險化學物。

癌症 漢堡王 加州

上一則

好市多Lee's Coffee越南冰咖啡 華人驚艷

下一則

洛杉磯高檔餐廳Somni吃一頓要1600元 訂位仍搶破頭

延伸閱讀

沒參加健康保險…華人報稅漏交1095A表 被罰6000元

沒參加健康保險…華人報稅漏交1095A表 被罰6000元
養生／喝紅酒、吃巧克 研究：有助活化大腦

養生／喝紅酒、吃巧克 研究：有助活化大腦
養生／不想罹失智症 遠離3類常見飲品

養生／不想罹失智症 遠離3類常見飲品
收據變獎券 法拉盛購物免費抽獎4/16/2026結束

收據變獎券 法拉盛購物免費抽獎4/16/2026結束
一餐炸物要6年才代謝完？醫曝真相：吃進去不會馬上消失

一餐炸物要6年才代謝完？醫曝真相：吃進去不會馬上消失
看不見的環境細菌 濕紙巾藏殺機

看不見的環境細菌 濕紙巾藏殺機

熱門新聞

好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42
美華銀行公會理事長何興華強調，隨著數位詐騙手法多樣化，客戶應提高警惕，定期檢查帳單並及時報告異常，以確保財產安全。（記者張庭瑜／攝影）

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

2026-04-09 20:02

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」