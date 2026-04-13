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亞裔男涉煙火爆炸案釀7死 在佛州迪士尼被抓了

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2025年7月發生在宇洛的一起煙火爆炸案造成七人死亡。煙火公司負責人現已被捕。(...
2025年7月發生在宇洛的一起煙火爆炸案造成七人死亡。煙火公司負責人現已被捕。(美聯社)

一名亞裔男子日前在佛羅里達州奧蘭多市迪士尼世界（Disney World）被捕，據稱他涉嫌捲入加州發生的一起致命煙火爆炸案，該案造成七人喪生。

「毀滅性煙火公司」（Devastating Pyrotechnics）的老闆Kenneth Chee是多名被捕嫌疑人之一。這些人均與2025年7月發生在加州宇洛縣（Yolo County）的一起煙火爆炸案有關，該案造成七人死亡。

監獄記錄顯示，Chee是由橙縣縣警局在佛羅里達州灣湖市（Bay Lake）Studio Drive 351號逮捕的。其被捕地點的地址與迪士尼好萊塢影城（Hollywood Studios）的所在地相吻合。

火災發生前，現場接連發生了一系列涉及商業煙火和彈藥的爆炸。當局表示，無論是涉事公司或該處房產，均未持有當地法律所要求的煙火儲存許可。

Kenneth Chee目前面臨多項指控，包括七項謀殺罪和一項共謀罪。他目前被羈押在橙縣監獄。此外，還有六名涉案人員在調查過程中被逮捕。他們分別為：Samuel Machado、Tammy Machado、Jack Y. Lee、Gary Young Chan Jr.、Craig Cutright、Ronald Botelho II。

加州宇洛縣的一起煙火爆炸案造成七人死亡，煙火公司負責人Kenneth Chee在...
加州宇洛縣的一起煙火爆炸案造成七人死亡，煙火公司負責人Kenneth Chee在佛州被捕。（佛州橙縣懲教局）

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