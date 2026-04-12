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長居台灣華翁 因1原因險領不到8萬退稅

華人近萬元買商務艙 登機前遭降等 原因？

台翁無美銀行帳戶 8萬退稅險領不到

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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A先生近日收到IRS通知信，要求登入線上系統更新直接存款（direct depo...
A先生近日收到IRS通知信，要求登入線上系統更新直接存款（direct deposit）資料。（讀者提供）

國稅局IRS）去年底要求納稅人在申報退稅時，必須提供有效銀行帳戶資訊，以利採用直接存款方式發放退稅。一名長期居住在台灣的海外投資人A先生（化名）因此面臨退稅領取困難，其2024年報稅季累積約8萬美元退稅，卻因無法完成銀行帳戶更新而受阻。

據了解，A先生近日收到IRS通知信，要求登入線上系統更新直接存款（direct deposit）資料。負責協助的會計師張青指出，A先生年紀大了，長期居住台灣，過去從未在美國設立銀行帳戶。A先生長期以外國人身分在美國，依靠在美子女進行股票投資。

過往的退稅支票，都是寄送至拉斯維加斯（Las Vegas）的地址，靠子女協助順利領到退稅。今年他卻收到國稅局來信，要求必須更新銀行帳戶資訊，以順利領取退稅款項。

但因為A先生長期居住台灣，又沒有在美銀行帳戶，無法順利完成身分驗證，使得線上更新流程受限。再者他年紀較大也不適合為這事跑一趟美國，導致領取退稅事宜一度卡關。相關情況也讓其會計師難以處理。

事實上，隨著美國稅務系統逐步電子化，退稅方式正從紙本支票轉向銀行直接存款，對無美國銀行帳戶的納稅人形成新的挑戰。

根據國稅局（IRS）配合第14247號行政命令，正逐步推動退稅與各類付款全面電子化。根據新規劃，電子支付將成為主要發放方式，因其處理速度更快、成本更低且錯誤率較低，在多數情況下也能讓納稅人更快收到退稅，同時降低支票遺失或遭竊風險。紙本支票自2025年9月30日起原則上將停止發放，但在少數法律或特殊情況下仍可能保留有限例外。

國稅局指出，針對沒有銀行帳戶的納稅人，IRS正與美國財政部、聯邦存款保險公司（FDIC）、全國信用合作社管理局（NCUA）及美國銀行（U.S. Bank）合作，協助開立低成本或免費帳戶，或透過預付簽帳金融卡等替代電子支付方式收款。官方也提醒納稅人應在報稅時更新直接存款資訊，並可透過FDIC「GetBanked」或MyCreditUnion.gov尋找開戶資源。

此外，IRS表示目前國際納稅人仍沿用既有流程，但正與國際支付機構合作，研究跨境電子支付方案，包括電匯及其他數位工具，以提升效率與降低成本。

會計師張青表示，經與A先生進一步溝通後發現，其名下有一個股票投資帳戶，可作為電子退稅的收款管道，隨後已協助其更新相關銀行與帳戶資訊，完成更新帳戶流程。

不過未來國稅局仍可能全面取消紙本退稅方式，張青建議，與A先生情況相似的納稅人，應儘早設法開立銀行帳戶，以利完成退稅流程。若想在美銀行開戶，一般而言，大型銀行通常較難為海外人士提供開戶服務，但部分區域性銀行（regional banks）或中小型銀行，可能較有彈性，能協助海外客戶完成開戶程序。

有關最新的付稅退稅問題，可到irs.gov官網上「最常問的問題」中尋得相關答案。...
有關最新的付稅退稅問題，可到irs.gov官網上「最常問的問題」中尋得相關答案。（國稅局官網截圖）

國稅局 IRS 退稅

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