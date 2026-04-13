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五大稅務錯誤 美納稅人最常犯

編譯組／綜合報導
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隨着4月15日報稅與申請延期截止日迫近，GOBankingRates一份最新報告...
隨着4月15日報稅與申請延期截止日迫近，GOBankingRates一份最新報告揭露了美國納稅人在整年期間常犯的幾項典型錯誤。（圖／Unsplash）

洛杉磯福斯聞台Fox 11報導，隨着4月15日報稅與申請延期截止日迫近，一份最新報告揭露了美國納稅人在整年期間常犯的幾項典型錯誤，這些疏忽可能讓民眾每年損失高達數千美元。

根據GOBankingRates的專題報告，這些錯誤涵蓋了從未申報應得扣除額、未能追蹤可扣除開支，到錯誤申報所得等項目。以下是報告中詳列的五大稅務地雷：

一、將報稅視為「一年一度」的差事

稅務技術平台April的開發副總裁泰勒（Christina Taylor）指出，僅在報稅季才考慮稅務問題的納稅人，往往會錯過合法的抵稅優惠與稅務優化機會，「這等於是把你應得的退稅款又送回給國稅局（IRS）。」

泰勒補充表示，去年美國人平均溢繳了約3200美元的聯邦稅款，且全國共耗費了數十億美元與65億個小時在處理報稅準備工作中。

二、未能常態性追蹤可扣除開支

納稅人常在年度中忽略紀錄可扣除的開支，這種情況在預設使用「標準扣除額」而非「列舉扣除額」的申報者中尤為常見。專家建議，若能詳實記錄現金或非現金的慈善捐贈、醫療支出以及可用於抵減州稅的利息支出，將能有效避免稅務損失。

三、投資收益或股票酬勞申報有誤

在申報投資所得或出售「受限制股票」（Restricted Stock Options）與「非限定股票期權」（Nonqualified Stock Options）時，納稅人常會多繳冤枉稅。

Mariner Wealth Advisors財富策略總監、註冊會計師科爾巴赫（Jennifer Kohlbacher）表示，納稅人經常未能正確計算或申報「稅務成本」，這會直接導致應繳納的資本利得稅增加。

四、錯過估計稅繳納或未更新預扣額

小企業主或自僱人士依法須每季度向國稅局繳納「估計稅」（Estimated Tax）。若未能按期繳納足額款項，恐將面臨欠稅罰款及相關利息。

此外，當發生重大生活變動（如結婚或生子）時，申報者應及時更新稅務預扣資訊。雖然這可能會縮減退稅支票的金額，但能直接增加平日的實領薪資（Take-home pay），讓資金運用更靈活。

五、申報失誤與紀錄保存不當

申報表上的計算錯誤或打字錯誤（如資料誤植）是常見的導火線，這類疏失極易引發國稅局的警示，進而導致稅務審查甚至審核。一旦進入國稅局的審查程序，納稅人的退稅撥款時間也將被迫大幅推遲。

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