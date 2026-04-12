加州研究：時薪20元 產業負面效應顯現

加州快餐業員工最低工資增至每小時20美元一直存在爭議。最新研究指出，此增薪帶來多項負面影響。圖為洛杉磯漢堡快餐店In-N-Out Burger一景。（Unsplash/Qi Li）

福斯（FOX）新聞報導，聖塔克魯茲加州 大學(UC Santa Cruz)的一項研究發現，加州在提高了快餐店員工最低工資後，帶來了連串「負面後果」，包括餐飲價格上漲、工人工時減少、員工福利被削，以及工作自動化加速取代人力。

在2024年4月之前，加州普通工人的最低工資為16美元，該日期後透過立法，把快餐店員工的最低工資提高至20美元。加州州長紐森 曾在2023年9月表示，由於生活成本上漲，提高最低工資將有助工人增加收入。

然而，聖塔克魯茲加州大學的上述研究於近期發表報告時指出，這次提高最低工資可能引發非原意所盼的後果。該校經濟學講師歐文（Stephen Owen）說：「結果顯示，這將帶來許多負面影響，例如消費者面臨更高的菜單價格、員工工時減少、加班普遍取消，以及員工福利縮水…自動化令到就業機會進一步減少，由技術取代勞動力的情況正在加速。」

此前，柏克萊研究集團（Berkeley Research Group）一項研究亦得出相類似發現。該研究根據美國勞工統計局（BLS）的數據，顯示2023年6月至2024年6月期間，即快餐業最低工資立法提升至20美元之後，該行業不僅失去了1萬700個工作崗位，餐廳內的餐飲價格更飆升了14.5%。然而，調查結果出爐後，加州官員仍加倍推進最低工資立法。

在洛杉磯 ，機場和酒店員工的最低時薪將分階段提高至法定的30美元。該法案於去年由洛市市長貝斯（Karen Bass）簽署生效，規定這些員工的時薪每年必須增加2.50美元，直至2028年達到30美元。

洛杉磯酒店協會（The Hotel Association of Los Angeles）近期委託進行的一項研究發現，自從「酒店員工最低工資法」於去年9月生效以來，酒店已經裁減或預計將裁減6%的職位，約合650個工作崗位。

儘管這些法律引發了企業僱主的擔憂，但加州屋崙（Oakland）的倡議人士現正在積極推動將最低工資提高至30美元。

在美國東海岸，紐約市議會亦正在考慮一項將最低工資提高到每小時30美元的提案，這是新當選的紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在競選期間曾表示他會簽署的一項提案，這亦引發了商界的憂慮。