中部酒鄉 海岸美景、美食…應有盡有

加州中部海岸以產酒區聞名，當中派蘇洛市的Linne Calodo酒莊東主特雷維桑（Matt Trevisan，圖中品酒者）形容這地區像個被人遺忘的角落。（Linne Calodo酒莊官網影片截圖）

加州 中部海岸（Central California Coast）堪稱隱世珍寶，這個位於洛杉磯和舊金山 之間的釀酒勝地，從不擁擠，既有令人神醉的派蘇洛市（Paso Robles）和活力充沛的大學城聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）為地區的重心，也有加州最優質的葡萄酒、豐富多姿的戶外休閒活動、寧靜的海岸風光和農場直供餐桌的新鮮食材。

這地帶是加州產酒區，又名酒鄉（The Wine Country），遊走其中是從洛杉磯和舊金山之間的三小時車程，不會人多擁擠，無論是步道、餐廳或飯店，都沒有人滿為患，像個遺世之地。

媒體福布斯（Forbes）的旅遊專欄詳細報導了這裡的美態。報導訪問派蘇洛市的Linne Calodo酒莊東主兼釀酒師特雷維桑（Matt Trevisan），他說：「這裡像是加州一處被人遺忘的角落，但仍有點西部拓荒時代的狂野風貌；在過去30年發展迅速，卻保留著一些創業精神。」

報導形容這地區的歷史魅力滿溢迸發。在聖路易奧比斯波，擁有104年歷史的格拉納達酒店及小酒館（Granada Hotel and Bistro）內17間客房，散發滿滿的歷史氣息。

30哩外便是派蘇洛市的經典酒鄉小鎮，提供豐富美食、咖啡和購物選擇，所有這些都距離擁有151間客房的阿瓦酒店（Ava Hotel）僅短步之遙。

報導介紹了其稱之為個性鮮明的海岸小鎮如坎布里亞（Cambria）和莫洛灣（Morro Bay）。坎布里亞是一座藝術小城，毗鄰赫斯特城堡（Hearst Castle），沿岸可在月光石海灘（Moonstone Beach）一條木板路漫步；小鎮北部是象海豹的棲息地；菲斯卡利尼牧場保護區（Fiscalini Ranch Preserve）的沿岸是極佳的遠足步道。這裡的一家餐廳Robin's Restaurant位於小鎮歷史悠久的東村，供應的菜式揉合了墨西哥 、泰國和印度風味。莫羅灣則是個寧靜海濱小鎮，附近水域棲息著海獺、海豹、海獅和海豚；火山巨石莫羅岩（Morro Rock）是大鳥遊隼的保護區。

這地區特別適合美酒愛好者，因為周邊有多達20家酒莊。其中，特雷維桑酒莊（Trevisan's winery）自1998年以來專注釀造隆河風格（Rhône-style）的葡萄酒。

這地區的戶外活動也多不勝收，在不同著名景點遍布徒步小徑和步道，亦有天然溫泉；還有野生動物保護區和河橡樹（River Oaks）。