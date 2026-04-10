紓困金快到期 數百萬人沒花完

根據統計，近一百萬名加州居民從未兌現州政府於四年前發放的「通膨紓困轉帳卡」（Inflation Relief Debit Cards）。(Ubsplash)

Yahoo News報導，想要發放數十億美元的災難紓困金看似簡單，但在加州 ，竟有數十萬民眾至今尚未領取屬於他們的份額。

根據統計，近一百萬名加州居民從未兌現州政府於四年前發放的「通膨紓困轉帳卡」（Inflation Relief Debit Cards）。目前這些卡片中仍留有高達四億美元的資金。若在4月30日前未完成兌現，所有款項將全數繳回國庫。

負責監督這筆紓困資金的加州特許經營稅務局（FTB）表示，已多次嘗試提醒居民領取款項。FTB在致ABC7新聞台的郵件中指出：「本局並不清楚持卡人未啟用卡片的所有原因，但我們已透過信函及社群媒體宣導，提醒民眾儘速啟用並消費。」

這項補貼源於四年前加州剛走出疫情陰霾時，因應汽油與民生用品物價飆升而推出的緊急紓困措施。當時加州議會動用預算盈餘，提撥92億美元協助民生。其中約40億美元直接匯入720萬名納稅人的戶頭，餘下的52億美元則以轉帳卡形式寄出。

加州州長紐森（Gavin Newsom）於2022年宣布此計畫（正式名稱為「中產階級退稅 」，Middle Class Tax Refund）時曾表示，民眾最高可領取1050美元，協助應付日常開支。

自2022年10月起，州政府共寄出960萬張轉帳卡。然而四年過去了，數據顯示約有96萬人從未啟用卡片，另有450萬人的卡片內仍有餘額，總計約2億6000萬美元。

不少民眾表示，當時是因為覺得「不需要」才將卡片擱置。居住在戴利城的甘迺迪（David Kennedy）最近才在抽屜翻出尚有350美元的卡片；康科德市的朱女士（Jennifer Gee）則是在優惠券堆中發現了存有500美元的卡片。

然而，兩人隨後都發現「領錢之路」困難重重。朱女士表示，卡片在超市與提款機均遭拒絕；甘迺迪則在加油站和亞馬遜 購物時失敗。他們撥打發卡公司Money Network的客服，卻困在自動語音系統中，完全找不到真人協助。

FTB官員解釋，銀行端可能為了防止詐騙而停用了部分長期未使用的卡片。此外，該計畫初期也面臨許多問題，許多民眾誤以為這些來自紐約Money Network銀行的信件是「垃圾郵件」或「詐騙」而將其丟棄。

所幸在媒體「7 On Your Side」介入協助後，甘迺迪與朱女士的卡片已重新啟用，並在當前物價再度攀升之際，及時領出了這筆錢。

如何領取您的款項？

•卡片失效？請撥打Money Network服務熱線1-800-240-0223，並依照語音提示嘗試重新啟用。

•卡片遺失或誤丟？請儘速聯繫相關單位或查閱FTB 官網。

•截止日期：2026年4月30日，逾期後卡片餘額將歸零。