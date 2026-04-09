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全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉...
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

根據Secret Los Angeles，多年來，洛杉磯加大（UCLA）一直是學術卓越、創新能力與多元校園生活最佳代名詞，長期穩居全美公立大學排名前列。然而，今年這所知名學府再度被超越。根據美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）「2026年全美最佳公立大學」排名，柏克萊加大（UC Berkeley）連續第二年擠下洛杉磯加大奪冠，並在全國性大學排名中位居第15名。

儘管失去榜首，排名第二的洛杉磯加大仍是強而有力的競爭者，全國大學排名第17。該校錄取率約為9%，四年畢業率85%，47%的課程班級數少於20人，與柏克萊加大之間的競爭，多年來一直處於白熱化。

除上述兩校，聖地牙哥加大（UC San Diego）與戴維斯加大（UC Davis）也擠進全國最佳公立大學前十名，分別為第六與第十。其他依次為安娜堡密西根大學（Univ. of Michigan Ann Arbor）、教堂山北卡羅萊納大學（Univ. of North Carolina Chapel Hill）、維吉尼亞大學（Univ. of Virginia）、佛羅里達大學（Univ. of Florida）、奧斯汀德州大學（Univ. of Texas Austin）、喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）。

而以「全國性大學排名」來說，也就是提供完整學士、碩士與博士學位的學校，致力推動突破性研究成果的大學，2026年全美最佳大學為普林斯頓大學（Princeton Univ.），前五名依次是麻省理工學院（MIT）、哈佛大學（Harvard Univ.）、史丹福大學（Stanford Univ.）與耶魯大學（Yale Univ.）。

柏克萊加大連續第二年擠下洛杉磯加大獲得全美最佳公立大學。（UC Berkeley...
柏克萊加大連續第二年擠下洛杉磯加大獲得全美最佳公立大學。（UC Berkeley臉書）

史丹福大學 耶魯大學 洛杉磯

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