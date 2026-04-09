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高油價助長電動車銷售 業者紛擴建充電樁

編譯林思牧／綜合報導
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伊朗戰爭意外的給充電網路業者形成利多局勢。 (谷歌地圖)
伊朗戰爭意外的給充電網路業者形成利多局勢。 (谷歌地圖)

伊朗戰爭造成的高油價，促使電動車的需求高漲，全國的充電網路正在進行擴張競賽，以應付電動車主的能源需要。

聖荷西信使報報導，彭博對聯邦數據的分析顯示，今年第一季約有605座公共高速電動車充電站投入使用，比去年同期成長34%。目前，全美共有近1萬3500個電動車快速充電點，比一年前增加了25%。

3月的充電熱潮尤為明顯，因為伊朗戰爭擾亂了石油市場，汽油價格飆升，美國人開始大規模趨向電動車。特斯拉的銷量在經歷了數月的下滑後，第一季卻較去年同期有所成長。

「聯邦層級顯然存在著非常不利於電動車發展的局面，」電動車倡導組織Plug In America的高級政策主管馬爾姆格倫（Ingrid Malmgren）說道，她指的是川普政府大幅削減補貼和壓抑清潔空氣法規。「但我們不斷看到的情況是，人們熱愛他們的汽車，一旦他們開始駕駛電動車，就沒有人想再回去開汽油車了。」

大部分新充電站是來自私營企業，尤其是高速公路休息站。為了向電動車駕駛銷售利潤豐厚的零食和汽水，休息站業主紛紛增設充電樁。擁有許多州際休息站的Pilot Flying J公司，在第一季就在其近30個站點增設了充電樁。該公司目前擁有近1200個充電樁，大約是其計畫建造數量的一半。

專注於電動車基礎設施的數據平台Paren稱，這正在形成一個良性循環：更快更可靠的充電樁促使更多人選擇電動車並使用公共充電樁。儘管電動車銷量曾連續數月下滑，但Paren預計，2026年美國快速充電基礎設施將成長8%。

電動車 特斯拉 伊朗

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