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未過度加工食品 加州擬推認證標章

編譯組／綜合報導
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加州擬推「非超加工食品」認證標章，為消費者提供一個「簡單且值得信賴的方式，快速辨...
加州擬推「非超加工食品」認證標章，為消費者提供一個「簡單且值得信賴的方式，快速辨識更健康的食品選擇」。（州眾議員Jesse Gabriel辦公室）

FoodDive報導，繼禁止校園供應超加工食品的指標性法律後，加州正研議建立一套「未過度加工食品」（ultraprocessed foods）官方認證標章。該計畫效仿美國農業部（USDA）的有機標章（Organic），為消費者提供一個「簡單且值得信賴的方式，快速辨識更健康的食品選擇」。

提出該法案的加州議員蓋博（Gabriel）在記者會上表示：「這項法案針對超加工食品的危害提出對策，但採取的是強化消費者選擇權、驅動產業創新並促進健康選項的方式，而非直接禁用任何產品。」

根據法案，加州對「過度加工食品」的定義為：含有高飽和脂肪、添加糖或高鈉，且含有食品添加物（如香料、色素、乳化劑或增稠劑）的食品。

賓夕法尼亞大學食品與營養政策中心副主任摩蘭（Alyssa Moran）估計，依照此定義，市售包裝食品中約有三分之一可被歸類為「未過度加工」。她指出：「大眾普遍誤以為如果不吃超加工食品就沒東西吃，或是必須每餐從頭現做，這與事實大相逕庭。」

目前，超加工食品議題在美國已成為跨黨派關注焦點。然而，相關立法並非一帆風順：德州西維吉尼亞州的相關立法曾因食品業者的法律訴訟而陷入停擺。

加州這項法案預計近期進行辯論，目標是在9月前送交州長簽署。

加州 德州 西維吉尼亞州

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