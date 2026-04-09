未過度加工食品 加州擬推認證標章
聽新聞
test
0:00 /0:00
FoodDive報導，繼禁止校園供應超加工食品的指標性法律後，加州正研議建立一套「未過度加工食品」（ultraprocessed foods）官方認證標章。該計畫效仿美國農業部（USDA）的有機標章（Organic），為消費者提供一個「簡單且值得信賴的方式，快速辨識更健康的食品選擇」。
提出該法案的加州議員蓋博（Gabriel）在記者會上表示：「這項法案針對超加工食品的危害提出對策，但採取的是強化消費者選擇權、驅動產業創新並促進健康選項的方式，而非直接禁用任何產品。」
根據法案，加州對「過度加工食品」的定義為：含有高飽和脂肪、添加糖或高鈉，且含有食品添加物（如香料、色素、乳化劑或增稠劑）的食品。
賓夕法尼亞大學食品與營養政策中心副主任摩蘭（Alyssa Moran）估計，依照此定義，市售包裝食品中約有三分之一可被歸類為「未過度加工」。她指出：「大眾普遍誤以為如果不吃超加工食品就沒東西吃，或是必須每餐從頭現做，這與事實大相逕庭。」
目前，超加工食品議題在美國已成為跨黨派關注焦點。然而，相關立法並非一帆風順：德州與西維吉尼亞州的相關立法曾因食品業者的法律訴訟而陷入停擺。
加州這項法案預計近期進行辯論，目標是在9月前送交州長簽署。
上一則
每晚多睡11分鐘也有用？ 有益心血管防中風
下一則