加州州長候選人 史泰爾、馬漢吸金冠亞軍

最新數據顯示，史泰爾（右）和馬漢（左）目前是加州州長選舉中競選資金最充裕的兩位候選人。（美聯社）

數十年來，加州選民首次面臨一場無明確最熱門人選的州長選舉，這一局面形成了特殊的候選人籌款情況。

在幅員遼闊、人口眾多的加州，競選資金對全州性公職候選人而言至關重要，他們必須有能力接觸到全州2300萬登記選民中的大多數，才有望在大選中勝出。

舊金山紀事報指出，在此次加州州長選舉中，捐款最為慷慨的群體之一是加州一些最富裕人士，這些富豪主要的捐款對象大部分是聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）。與此同時，億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）主要依靠個人資金進行競選，其資金規模目前高居首位，遙遙領先其他候選人。

數據顯示，截至3月下旬，史泰爾的競選資金已增至約1億美元，使他得以在媒體上鋪天蓋地播放競選廣告，進而大幅提升了知名度；馬漢以籌到約2500萬美元居次，大部分資金已轉入其億萬富豪支持者資助的委員會；聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）雖以約1420萬美元排第三，但獲得的政治行動委員會（PAC）資金總額名列第二。

不過，紀事報指出，儘管巨額資金不斷湧進，但候選人在民調 中的支持率並未隨著競選支出的增加而提高。

以馬漢為例，其支持者不斷花錢為他播出競選廣告，尤其是在他知名度較低的南加州和沙加緬度地區，但他的民調支持率一直停留在個位數。史泰爾的資金雖然最多，廣告支出也最多，但其支持率始終徘徊在10%左右，未能拉開與其他支持率較高的候選人之間的差距。

前聯邦眾議員波特（Katie Porter）雖然不是此次選舉中資金最充裕的候選人，目前籌得的資金約620萬美元，但她擁有的個人捐款者數量卻是最多。由於波特是最早宣布參選州長的重量級人物之一，因此已累積了超過1萬名捐款者，為一眾候選人中最多。此外，工會也是波特的主要捐款者之一，其中包括加州卡車司機工會（California Teamsters）和聯合汽車工人工會（United Auto Workers）。

獲得億萬富豪捐款的不只有馬漢，矽谷 投資人拉森（Chris Larsen）分別捐款給波特和共和黨 候選人希爾頓（Steve Hilton），谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）也捐款給希爾頓。