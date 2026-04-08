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背離民意 民主黨恐輸掉加州州長選舉

編譯組／綜合報導
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對於誰該執掌這個全美人口最多的加州、其同時也是世界第四大經濟體的問題，仍有大量選...
對於誰該執掌這個全美人口最多的加州、其同時也是世界第四大經濟體的問題，仍有大量選民猶豫不決。(圖取自沙加緬度縣府臉書)

民主黨執掌加州多年，但在這次全國關鍵選舉中，民主黨卻面臨自身權力的限制：州長競選已失控。

「美聯社」報導，民主黨領袖公開擔憂，這次可能會是20年以來、首次輸掉加州選舉。候選人在擁擠選戰中競爭，已演變成對辯論資格、政治認同和2025年選票統計等議題的相互指責，而這些問題卻已偏離選民們正苦於掙扎的飆漲汽油和食品價格。

州長候選人皆同意，對於誰該執掌這個全美人口最多州、同時也是世界第四大經濟體的問題，仍有大量選民猶豫不決。這次選舉共有超過50位候選人，其中包括8位資深民主黨人和2位共和黨領袖。

原本主導加州選舉的民主黨人，此時卻面臨不確定性。這次選舉，可能是近數十年來，州長競選首次以不確定性而非必然性定義。前州長布朗(Gov. Jerry Brown)與即將卸任的州長紐森，皆是輕鬆贏得選舉。在這個民主黨掌控所有州級職位、在州議會占據絕對優勢，並且註冊選民人數幾乎是共和黨兩倍的加州，民主黨該如何重振政治影響力，重新掌控選舉？

對民主黨來說，在6月2日初選勝算有風險，主要源自於加州難以預測的「前兩名晉級」(top two)初選制度，將所有候選人列入同一張選票，只有得票最高的兩名候選人才能進入11月的大選，無論其黨派歸屬為何。人們擔心，民主黨24名候選人會相互拉攏，分散民主黨的選票，從而變成兩位領先者為共和黨候選人——河濱縣警長比安科(Chad Bianco)與保守派評論員希爾頓(Steve Hilton)，且後者已獲川普總統背書。

這場爭奪紐森繼任者的角逐戰中，民主黨候選人普遍反川普。加州被視為所謂的「抵抗川普」(Trump resistance)發源地。與此同時，加州還面臨著長期存在的無家可歸危機、普遍存在的七位數房價以及預測未來預算缺口，居民們還要承受全美最高的汽油價格、賦稅和水電帳單。

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